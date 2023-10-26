شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى لـ الخليج 365: مهرجان القاهرة السينمائى لن يقام هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، خلال لقائه مع الزميلة لميس محمد من خلال تليفزيون الخليج 365، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة السينمائى حول إمكانية اقامة الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة في توقيت مختلف بعد تأجيله :" مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان دولى ولينا مواعيد محددة فى كل سنة، وبالتالى ما ينفعش أن إحنا نبقى مهرجان دولى إذا كان لازم تقام، تقام فى ميعادها المحدد في كل عام، وبالتالى لا اعتقد أنها هتقام السنة دى، وفى الحقيقة الظروف سيئة جدا من أسوأ إلى أسوأ، أنا مش عارف إيه اللى جاى بس أنا شخصيا مش متفائل بيه".

ويقام مهرجان الشارقة السينمائى الدولى للأطفال والشباب، في دورته العاشرة، من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى ويقدم المهرجان خلال فعاليات دورته العاشرة 81 فيلماً من37 دولة في العالم، تتضمن عروضاً سينمائية من دول تشارك لأول مرة في الحدث.

ويشهد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة "فن" عروضًا لأربعة أفلام تقدم لأول مرة على مستوى العالم، بالإضافة لـ 43 فيلماً آخراً يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تستضيف منصة "السجادة الخضراء"، التي تتيح للجمهور فرصة اللقاء والحديث مع صناع الأفلام، عروض أربعة أفلام سينمائية هي: "نزوح"، و"نيكولاس الصغير"، و"هي من كوكب آخر"، و"طريق الوادى"