شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل تيم إسماعيل: أوقفوا قتل الفلسطينيين متسائلا: أين حقوق الإنسان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الطفل تيم إسماعيل على دعم القضية الفلسطينية، خلال فيديو له، قال خلاله إنه يدعم القضية الفلسطينية وأن الحياة في فلسطين ليست في أفضل حال، حيث المستشفيات والبيوت هدمت، والأطفال لا تملك أهالي بسب مقتلهم.

وتابع تيم خلال الفيديو باكيا: "الآن فلسطين لا تمتلك أي مياه، أو طعام، أوكهرباء أين هي حقوق الإنسان، لا أراه، ولا اشعر بيها، أوقفوا قتل الفلسطينيين".

يذكر أن مصادر محلية، وأفادت وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بعدة صواريخ منزلا على رؤوس ساكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لارتقاء 18 شهيدا أغلبهم من الأطفال، إضافة إلى إصابة العشرات.

ومن جهته قال الجيش الإسرائيلي إن قوات برية تابعة له قامت بتوغل "كبير نسبياً" في قطاع غزة خلال الليل.

يذكر أن الطفل تيم إسماعيل شارك بأدوار محورية في عدد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية، منها: حكايات جروب الماميز، خطة مازنجر، راجعين يا هوى، 60 دقيقة، الاختيار 2، نصيبي وقسمتك 4، وغيرها من الأعمال.