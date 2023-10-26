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سقط نجم فريق برشلونة السابق جيرارد بيكيه في حفرة بجوار المسرح في المكسيك وذلك خلال حفل إطلاق دوري Kings League Americas وهي بطولة مكونة من سبعة لاعبين أسسها بيكيه في برشلونة العام الماضي، وهو يتطلع الآن إلى نقل الحدث إلى أميركا الشمالية.
حضر “بيكيه” حفل الإطلاق، وبعد العرض التقديمي، توجّه إلى جانب المسرح لتحية المشجعين.
وبدا أن اللاعب، البالغ من العمر ٣٦ عامًا، كان يستمع إلى رسالة صوتية على هاتفه وذهب لأخذ قميص برشلونة من أحد المشجعين للتوقيع عليه، لكنه فشل في تحديد الفجوة بين المسرح والحاجز الذي يعيق الجماهير.
ونتيجة لذلك، سقط بيكيه من خلال الفجوة واختفى تمامًا عن الأنظار، تاركًا الجمهور ينظر بقلق من فوق الحاجز للتأكد من أنه لم يصب بأذى. بعدها وقف بيكيه من جديد دون أن يصاب بأذى على الرغم من أن الفجوة يقدّر عمقها بمترين.
وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، ما دفع بجمهور حبيبته السابقة شاكيرا الى الشماتة به خاصة بعد خيانته لها ثم انفصالهما.
كانت هذه تفاصيل خبر جيرارد بيكيه يتعرض لموقف محرج على المسرح… وجمهور شاكيرا يشمت به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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