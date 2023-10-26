عبد المجيد عبد الله يفتتح أولى ليالي موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة “روتانا” إطلاق حفلاتها في موسم الرياض بنسخته الرابعة، الذي يأتي تحت شعار Big time في 2 نوفمبر المقبل، بحفل غنائي كبير يحييه الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله.

وقالت “روتانا” عبر الصفحات الرسمية للشركة: “وابتدت أولى حفلاتنا بمساء الخير، ليلة عبد المجيد عبد الله، 2 نوفمبر في البوليفارد وورلد”.

كذلك أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته في منصة “إكس” عن الحفلة، كاتباً: “ليلة عبد المجيد عبد الله راح تكون مفاجأة لجمهور موسم الرياض في بوليفارد وورلد يوم 2 نوفمبر. ترقبوا التذاكر قريباً”.

يذكر أن عبد المجيد عبد اللهه أحيا عددًا من الحفلات خلال الفترة الماضية، منها حفلتين ضمن موسم الرياض، وحفلة في الفعاليات المصاحبة لمؤتمر ليب التقني الدولي، وأخرى في العلا، والكويت.

وكان عبد المجيد عبد الله قد ابتعد فترة طويلة عن إحياء الحفلات الغنائية بسبب ظروف مرضه، وجاءت عودته في ليلة تكريم أسير الشوق ضمن موسم الرياض قبل عامين، عبر شاشة المسرح، كذلك شكَّل مفاجأة حفلة رأس السنة التي أقيمت في الرياض، حيث حضر وغنَّى فيها مع عددٍ من نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي، وطالبه الجميع وقتها بالعودة إلى تقديم الحفلات مجدداً، وبالفعل أعلن عن إقامة ليلةٍ خاصةٍ به، كما كشف عن ليلةٍ إضافيةٍ. ويمتاز عبد المجيد بجماهيريةٍ عاليةٍ وحضورٍ كبيرٍ في الحفلات.