“فخور إن حضرتك أمي”.. رسالة مؤثرة من أحمد الفيشاوي لوالدته سمية الألفي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبَّر الفنان أحمد الفيشاوي، عن مدى حبه وتقديره لوالدته الفنانة سمية الألفي، واصفاً اياها بـ”رقيقة القلب”.

وشارك الفيشاوي، متابعيه صورة لوالدته عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وأرفقتها برسالة مؤثرة لها قال فيها: “الفنانة سمية الألفي العظيمة رقيقة القلب أنا فخور إن حضرتك أمي بحبك إلى الأبد”.

على صعيد آخر، يواصل أحمد الفيشاوي حالياً تصوير فيلمه الجديد “السيستم”، وهو من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي وتصوير هيثم مصطفى.

ويجسد أحمد الفيشاوي شخصية جديدة في فيلم “السيستم”، حيث يعاني من عقدة السيدات الجميلات خلال أحداث العمل الذي يدور في إطار كوميدي اجتماعي.

كما انتهى أحمد الفيشاوي من تصوير فيلم آخر يشارك في بطولته، ويحمل اسم “عادل مش عادل”، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، ومن المقرر عرضه قريباً بدور السينما.

وخلال أحداث الفيلم، يقدم الفيشاوي شخصية محامٍ، ويمر بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.