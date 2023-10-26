“ملاكي بصحة جيدة”.. باريس هيلتون ترد على من ادعوا مرض ابنها الصغير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من القلق أثارتها النجمة العالمية باريس هيلتون في الأيام الماضية، بعد أن شاركت المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تجمعها بابنها “فونيكس”، إذ شكّك البعض من خلال تعليقاتهم بصحة الطفل وأنه قد يكون مريضاً.

باريس هيلتون (44 عامًا) لم تتجاهل من جانبها الموضوع، وردّت على التعليقات التي تناولت حجم رأس ابنها فينيكس، مؤكدة أنه بخير وفي صحة جيدة.

وعلقت هيلتون على التساؤلات المطروحة عبر تويتر، قائلة: “هناك بعض المرضى في هذا العالم. ملاكي بصحة جيدة، وبالطبع ذهب إلى طبيب، لقد حصل للتو على رأس كبير”.

الجدير ذكره أن باريس هيلتون وزوجها كارتر ريوم رزقا بطفلهما الأول عبر أم بديلة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وأعلنت باريس ولادة الطفل بنشر صورة ليدها ويده، وعلّقت قائلةً: “أنت محبوب منذ الآن بشكل يفوق الخيال”.

وقالت لمجلة “بيبول”: “لطالما حلمت بأن أكون أمّاً، وأنا سعيدة للغاية لأنني وكارتر وجدنا بعضنا البعض. نحن متحمّسان جداً لتأسيس عائلتنا معاً، وقلبانا يفيضان حبّاً لطفلنا الصغير”.

يُذكر أن باريس هيلتون وكارتر ريوم دخلا القفص الذهبي في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2021.