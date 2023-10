تأجيل الجزء الثاني من فيلم Mission: Impossible – Dead Reckoning.. وهذا موعده الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعاني قطاع السينما في هوليوود خلال الفترة الاهنة من حالة ركود نتيجة لإضراب الممثلين الذي تجاوز الـ100 يوم.

ونتيجة لهذا الإضراب، باتت استديوهات هوليوود فارغة بلا عمل مما قد أسفر عن تأجيل العديد من الأعمال التي كان من المقرر العمل عليها هذا العام، لتكون جاهزة للإنتاج العام القادم.

ومن بين الأعمال الهامة التي تم تأجيل إصدارها المقرر العام القادم، الجزء الثاني من Mission: Impossible – Dead Reckoning- الذي عُرض الجزء الأول منه في يوليو من هذا العام- فبعد أن كان من المقرر طرحه بدور العرض السينمائي العام المقبل تأجل لمدة عام على أن يتم عرضه عام 2025.

وقد قامت شركة Paramount Pictures يوم أمس الاثنين بتغيير تاريخ إصدار فيلم Mission: Impossible التالي من 28 يونيو 2024 إلى 23 مايو 2025. وعلى الرغم من أن الجزء الثاني كان بعنوان Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two، إلا أنه مدرج الآن ببساطة باسم Mission: Impossible فقط.

ويأتي هذا بعد أن تم إيقاف الإنتاج الخاص بمتابعة الجزء الأول من الفيلم الذي جاء تحت عنوان Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One لكريستوفر ماكواري، مؤقتاً في يوليو، في الوقت الذي شرع توم كروز ورفاقه في حملة ترويجية دولية للفيلم.

حقق فيلم Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One إيرادات بلغت حوالي 567.5 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، متراجعاً عن فيلم Fallout الذي صدر عام 2018 (791.7 مليون دولار عالمياً). وحصل فيلم الإثارة والتشويق الذي تبلغ مدته 163 دقيقة على بعض من أفضل التقييمات لسلسلة الأفلام التي تم إنتاجها قبل 27 عاماً، لكن سرعان ما طغت عليه إيرادات شباك التذاكر الضخمة مثلBarbie وOppenheimer.

وبالنظر لصيف 2022، فقد حقق فيلم Top Gun: Maverick أعلى الإيرادات لأفلام توم كروز، حيث بلغت أرباحه 1.5 مليار دولار.

مع استمرار إضراب الممثلين في هوليوود، تتغير خطط الإنتاج وتواريخ إصدار الأفلام بشكلٍ متزايد، ليس فقط للأفلام المنتظرة هذا العام، ولكن إلى ما هو أبعد. حيث إن فيلم Dune: Part Two تم تأجيله إلى مارس العام القادم، بعد أن كان من المقرر طرحه في الثالث من نوفمبر هذا العام. كما تم تأجيل فيلم Spider-Man: Beyond the Spider-Verse إلى أجلٍ غير مسمى بعد أن كان من المقرر عرضه في مارس 2024.