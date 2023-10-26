شاروخان النجم الأكثر شعبية في الهند.. تفوق على سلمان خان وأكشاي كومار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعتبر شاروخان الممثل الهندي الأكثر شعبية وفقاً لمواقع هندية عديدة؛ فإن الممثل الخمسيني تمكّن من التغلُّب على فيجاي المعروف باسم ثالاباثي فيجاي بين معجبيه؛ للحصول على هذه المكانة؛ إذ ظل فيجاي متربعاً على عرش لقب “الممثل الهندي الأكثر حباً” لفترة طويلة.

وفقاً لموقع تايمز أوف إنديا، جاءت نتيجة شاروخان مع تحوُّل فيلمه Jawan إلى الفيلم الأعلى ربحاً، وتمكّن من أن يصبح الممثل الأكثر شعبية.. وليس فيجاي فقط الذي تغلّب عليه شاروخان؛ فحسبما كشفت Ormax Media (وهي شركة هندية مختصة في تتبع وتحليل ورصد النجوم في الأفلام والتليفزيون والموسيقى والرياضة) قالت إن هناك عدة نجوم في القائمة.

تغلب شاروخان على أكشاي كومار وسلمان خان ليصبح النجم الأكثر شعبية في الهند، حيث تفوق عليهما بحصوله على المركز الأول في قائمة النجم الأكثر شعبية في الهند، في حين جاء الممثل فيجاي في المركز الثاني، وتلاه برابهاس وأكشاي كومار وسلمان خان، في المركز الثالث والرابع والخامس على التوالي.

ووفقاً لتايمز أوف إنديا، برزت عليا بهات كأكثر النجمات شعبية في الهند، وتبعتها سامانثا روث برابهو، وديبيكا بادوكون في المركزين الثاني والثالث.

كانت عليا متصدرة شباك التذاكر بأعمالها مثل: «Gangubai Kathiawadi»، و«Brahmastra»، و«Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani».. والجدير بالذكر، أنها فازت أيضاً بجائزة الفيلم الوطني لأفضل ممثلة هذا العام.

أما شاروخان؛ فعام 2023 هو أحد أفضل السنوات في مسيرته السينمائية مع نجاحات متتالية «Pathaan»، و«Jawan».. بعد ذلك، يستعد للفيلم الذي طال انتظاره «Dunki»، والذي سيصدر في ديسمبر، من إخراج راجو هيراني.