جينيفر لوبيز تبيع قصرها الفخم.. وهذا سعره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجدت النجمة الأميركية جينيفر لوبيز، أخيراً، مشترياً لقصرها الفخم «بيل إير»، الذي كانت تعيش فيه قبل أن تعيد إحياء علاقتها الرومانسية مع الممثل والمخرج السينمائي الهوليوودي بن أفليك.

وفي التفاصيل التي نقلتها مجلة «بيبول»، فإن جينيفر تمكنت، أخيراً، من بيع قصرها الذي عرضته للبيع منذ 8 أشهر، ولم توفق في العثور على مالكِ جديدٍ له، إلا بعدما قامت بتخفيض السعر المطلوب، حيث تم بيعه بأقل من 34 مليون دولار.

وتم طرح العقار، الذي تبلغ مساحته ثمانية أفدنة في الأصل، للبيع مقابل 42.5 مليون دولار، بعد ستة أشهر تقريباً من احتفال النجمة، البالغة من العمر 54 عاماً، بعقد قرانها على بن أفليك، في حفل أقيم بجورجيا.

ورغم فشل نجمة «تزوجيني» في الحصول على السعر المطلوب، فإنها تمكنت من تحقيق أرباح لا بأس بها من صفقة البيع مع مشترٍ لم يتم الكشف عن هويته، إذ حققت ربحاً قدره 6 ملايين دولار، بعدما كانت قد اشترت القصر في الأصل مقابل 28 مليوناً عام 2016.

ويضم المنزل تسع غرف نوم، و13 حماماً، ويشتمل أيضاً على حديقة واسعة، ومسبح كبير، وسينما منزلية تتسع لـ30 مقعداً، وصالة ألعاب رياضية، وبيت ضيافة، ومسرحاً مدرجاً يتسع لـ100 مقعد.

وفي فيديو تم بثه في وقتٍ سابقٍ للقصر، يمكن للمشاهدين رؤية لمحة عن وسائل الراحة المتعددة بالمنزل، بما في ذلك مكتبة أنيقة وغرفة جلوس مميزة، كما توجد فيه بوابات خشبية، وتحيط بالقصر مجموعة من عناصر الطبيعة، وقد تم تصميم ديكوراته لتكون من الحجر والخشب في جميع أنحاء المنزل.

ويحتوي الطابق الرئيسي، أيضاً، على منطقة معيشة، وتراس يطل على الحديقة الرائعة، كما أنه يحتوي على مطبخٍ كبير تماماً، يضم منطقة الإفطار المدمجة، وغرفة الطعام الرسمية.

ويوجد، أيضاً في العقار، كوخ منفصل للضيوف مع ساحةٍ كبيرة للسيارات، وبحيرة خاصة مع شاطئ رملي، ودش في الهواء الطلق.

عاد الثنائي لوبيز وأفليك عام 2021، بعد 17 عاماً من إنهاء علاقتهما، ويعيشان الآن بقصر في بيفرلي هيلز بلغ سعره 60 مليون دولار، وفي حين أن هذا مبلغ ضخم، إلا أنه أقل من نصف السعر الأصلي للعقار البالغ 135 مليون دولار.

ويحتوي المنزل على 12 غرفة نوم، و24 حماماً، بالإضافة إلى 15 مدفأة وغرفة عرض، ومنتجع صحي مع صالون للشعر والأظافر، وساونا، وغرفة للتدليك، كما يضم العقار أيضاً مرافق رياضية تشمل ملعب بيسبول.

خلال لقاءٍ للممثل الأميركي في أبريل الماضي، قال أفليك عن زواجه: «دعني أخبرك شيئاً، جينيفر تأكل فقط ما تريد، كل ما تريد، إنها تأكل البسكويت والآيس كريم، وكل شيء، وتمارس الرياضة، بينما أنا أمارس الرياضة أيضاً، لكن لا أبدو كأنني في العشرين من عمري»، مشيراً إلى أن جينيفر رغم بلوغها الخمسين، فلاتزال تتمتع ببشرة مثالية، وكل شيء.

ووصف بن أفليك جينيفر بأنها منضبطة في العمل، وأنها المرأة الأكثر روعة في العالم، وتبدو مذهلة.