الحكم بالسجن على المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قضت الدائرة المختصة في المحكمة الاقتصادية بمعاقبة اليوتيوبر المتهم بسبّ وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع “يوتيوب”، بالحبس شهراً وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيه.

وقدم جميل سعيد المحامي دفاع الفنانة منى زكي إعلاناً بالدعوى المدنية بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأقر بأن التهمة ثابتة على المتهم من خلال التقرير الفني وتحريات المباحث ومقطع فيديو مرئي ظهر فيه المتهم وهو يسبّ منى زكي وعائلتها ويثبت المقطع إدانته في التهمة المنسوبة إليه.

كما انضم محامي منى زكي الى مطالبة النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة في المتهم بعد الإيحاءات والكلام المسيء الذي بثّه في الفيديو الخاص به.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد تقدّم ببلاغ الى النائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد وجيه بتهمة الإساءة الى عدد من الفنانين، بينهم الفنانة منى زكي بعد مشاركتها في فيلم “أصحاب ولا أعز”، من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته في “يوتيوب”.

وقدّم البلاغ المستشار القانونى للنقابة وحمل الرقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو في حقه أعدّ فيديو ظهر فيه وهو يسبّ عدداً من الفنانين، بينهم الفنانة منى زكي، ويصفهم بكلمات خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السبّ والقذف والطعن في الأعراض، والتي يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرّر من قانون العقوبات.