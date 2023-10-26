ملكة جمال لبنان لعام 2016 تستعرض جمالها بثقة وأنوثة .. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - استعرضت ملكة جمال لبنان لعام 2016 ساندي تابت جمالها بثقة وأنوثة في فيديو جديد نشرته على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت ساندي تعليقاً على الفيديو:الثقة هي كل شيء ، أحب فريق أحلامي".

وارتدت ساندي فستاناً باللون الزهري قصير، ويتدلى منه القماش باللون نفسه من الخلف، وصففت ساندي شعهرا على طريقة البونيتايل، كما اعتمدت ماكياجاً أنثوياً وناعماً.

انتخبت الشابة الجميلة ساندي تابت ملكة جمال لبنان في عام 2016 عندما كانت تبلغ من العمر 21 عاماً فقط ولفتت الانظار بنعومة ملامحها وذكائها الا انها ابتعدت قليلاً عن الاضواء على الرغم من انها حاضرة وبقوة على مواقع التواصل الاجتماعي ولها قاعدة متابعين كبيرة.

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