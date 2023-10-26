ممثل مصري شهير يتعرض لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت هايدي، ابنة الممثل المصري شريف حلمي، تعرض والدها لوعكة صحية مفاجئة.

وشاركت هايدي مع متابعيها صورة تجمعها بوالدها، علقت عليها قائلة: "حبيبي وروحي وأغلى إنسان في حياتي، يارب أشوفك دايماً كويس، كل حاجة هتعدي وهتبقى كويس عشان ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، وأنا مقدرش أعيش من غيرك والله العظيم".

كما طالبت هايدي المتابعين بالدعاء لوالدها قائلة: "حبيبي يا بابا ربنا يشفيك ومنشوفش فيك أي حاجة وحشة، ونعدي من الابتلاء دة على ألف خير، دعواتكم لأبويا".

شريف حلمي هو ممثل ومؤلف مصري، أدى العديد الادوار الجادة، وإشتهر بأداء أدوار الشر، وكان قد شارك مؤخرا في مسلسل تياترو، الذي يضم 22 خريجا من معهد الفنون المسرحية، من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسماعيل إبراهيم وطارق علي ومصطفى علي ومحمد علي.



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