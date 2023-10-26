بالصورة- من كواليس تصوير أخر أعماله..أحمد الفيشاوي يطل إلى جانب محمود البزاوي

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي صورة له تجمعه بالممثل المصري محمود البزاوي و مدير التصوير هيثم ناصر عبر حسابه الخاص، وعلق عليها قائلاً: "مع البذواي ذلك أفضل بكثير".



يذكر أنه بعد أن قامت لينا الفيشاوي بحلق رأسها بالكامل، قام الكثيرون بإنتقادها وإنتقاد والدها الممثل المصري أحمد الفيشاوي، إلا أن الفيشاوي فاجأ الجمهور بعدم تعليقه على الموضوع، ونشر مقطع فيديو عمره 15 عاماً دعم فيه الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهونه، وعلق الفيشاوي قائلاً: "الفيديو دا عمره ١٥ سنه و أبادة الشعب الفلسطيني من شيوخ و رجال و نساء و لشديد الحزن الأطفال مستمره ! كفايه دم و كفايه حرب و متنسوش من لا يرحم الناس في الارض لا يرحمه الله في السماء".