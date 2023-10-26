متحف الشمع يلبي طلب ذا روك .. وهكذا أصبح التمثال الخاص به بعد التعديل

ميرنا وليد - بيروت - تعليقاً على تمثال الشمع الأخير الخاص به في متحف جريفين الفرنس، قال النجم العالمي دوين جونسون المعروف ب ذا روك، "سأتواصل مع أصدقائي بمتحف جريفين في باريس لكي نتحدث عن تعديل تفاصيل هامة في التمثال الخاص بي، وسنبدأ بلون بشرتي وعندما أزور باريس مجددًا سأحتسي قهوى مع نفسي".



وجاء كلام دوين تعليقاً على فيديو لأحد صناع المحتوى يسخر فيه من التمثال ويقول فيه "لقد حولوا ذا روك إلى زلطة".

وكتب ذا روك: "سأتواصل مع أصدقائي بمتحف جريفين في باريس لكي نتحدث عن تعديل تفاصيل هامة في التمثال الخاص بي، وسنبدأ بلون بشرتي وعندما أزور باريس مجددًا سأحتسي قهوى مع نفسي".

متحف جريفين الفرنسي رد في بيان: "دواين جونسون على صواب ولقد لاحظنا ذلك وسنعالج الأمر بكل تأكيد في أسرع وقت، كما أننا سنرسل له صورًا عندما ننتهي".

وبالفعل أجرى المتحف تعديلًا عليه وتم الكشف عن التمثال بعد التعديل وأصبحت بشرة ذا روك داكنة أكثر.

وأكد المتتحف أن الخطأ كان غير مقصوداً.