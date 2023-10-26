بالصور- يارا السكري تسحر عيون الجمهور بإطلالة كالأميرات

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري على الجمهور مثل الأميرات بجمالها وأناقتها من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بفستان باللون الرمادي متوسط الطول من دون أكمام ذات تصميم رائع، وطرزت إليه قطعة كبيرة من الشيفون الشفاف في جزئه السفلي، وإعتمدت تسريحة ربطت فيها شعرها على شكل كعكة مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت سحرت يارا السكري الجمهور بجمالها، وأنوثتها التي أبرزتها في صور شاركتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت السكري بجمال لا يوصف، حيث كانت ترتدي فستاناً أسود، وقفازات من الساتان الفضي، ووضعت حول رقبتها سلاسل من اللؤلؤ، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً مميزاً ناسب إطلالتها.
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