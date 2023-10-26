موسم الرياض 2023|محمد عبده مع جمهوره إلكترونيًا.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فنان العرب محمد عبده، الليلة، في حفل غنائي جديد بتقنية “أون لاين”، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، والتي انطلقت بعدد من الأمسيات الغنائية لرموز الغناء العربي.

موعد حفل محمد عبده أون لاين في موسم الرياض 2023

ومن المقرر أن يُذاع حفل محمد عبده عبر إحدى التطبيقات الجديدة المختصة في عرض تلك الحفلات، بالتزامن مع بدء فعاليات موسم الرياض 2023.

كما انطلقت، مساء أمس، حفلين غنائيين للفنان تامر عاشور والفنانة إليسا “أون لاين”، وشهد تفاعل عدد كبير من جمهورهما عبر التطبيق.

حفل محمد عبده أون لاين

أحدث أغاني محمد عبده "الملامح":

كانت أحدث أغاني محمد عبده “الملامح”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها:

"الملامح .. تسأليني .. ليه في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي .. من سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب إيه أحبك .. بالكلام اللي بقلبي بس أنا ماقلت لك إيه أحبك .. بالشعور وكل حبي كثر أنا ما أشتقت لك في الأغاني .. في الأماني في الشعور وفي الملامح حتى في نبض الثواني إيه أحبك .. وأعشقك أسم وملامح في مسافات الشعور أعشقك والشوق جامح وأرسمك في الليل نور"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الترفيه السعودية، عن النسخة الرابعة من موسم الرياض، تحت شعار "Big Time"، والتي ستنطلق فعالياته في أواخر أكتوبر الجاري.

شوَّقَ آل الشيخ رواد موسم الرياض هذا العام لفعالياته وأحداثه الترفيهية الاستثنائية، قائلًا: "حفل افتتاح الموسم هذا العام سيقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبُمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه (نزال حزام موسم الرياض)، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل".

فعاليات موسم الرياض 2023:



سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

حفلات موسم الرياض 2023 ونجوم عربية وعالمية:

على الصعيد الغنائي، سيقدم موسم الرياض 2023 تجربة غنائية فريدة من نوعها واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة على المستوي السمعي والبصري، واستقبال نجوم الغناء محليا ودوليًا وعالميًا، التي اعتاد عليها روّاد الموسم.

يضم "موسم الرياض 2023" 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل، هي "سوق الأولين"، ويحتوي على أكبر مزاد أسبوعي وأكبر مساحة من الأسواق التراثية، و"حديقة الحيوانات بالرياض"، التي تمت زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، كما تحتضن "حديقة السويدي" مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة، ويشهد أيضًا إقامة مسابقة "الكنز" بطريقة جديدة ومبتكرة، وبجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال.