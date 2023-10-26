رشا مهدي تريند باسم الفن

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر اسم النجمة رشا مهدي مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، إذ وجهت رشا رسالة لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" تويتر سابقًا، تؤكد من خلالها أن الفن رسالة مهمة تصل إلى كل الأشخاص.

وكتبت المهدي في رسالتها قائلة: "الفن رسالة .. الفن فكر ومشاعر وإحساس بيوصل لكل الناس، اللي شايف الفن تهريج و كلام فارغ دا شخص جاهل، الفن بيقدر يوصل اللي متقدرش الدبابات والطيارات توصله، انت فنان؟ يبقى استخدم أدواتك.

واختتمت رسالتها قائلة: "وصل رسالتك بالفن! وصل فكرك بالفن! وصل غضبك وشعورك بالفن، مش بالمزايدات والمتاجرة بآلام الناس".

رسالة رشا مهدي

وفي سياق مختلف آخر أعمال الفنانة رشا مهدي مسلسل "حكايات جروب العيلة، من مسلسلات "حكايات" على قناة On وOn Drama ومنصة Watch إذ يتكون العمل من 45 حلقة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بعنوان حكايات جروب العيلة، والثانى حكايات جروب الماميز، والثالث حكايات جروب الدفعة.

الجزء الأول حكايات جروب العيلة، بطولة النجوم سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغنى، حنان سليمان، صفاء جلال، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، رشا مهدي، منير مكرم، سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبد الله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج منال الصيفى.

ويكشف المسلسل خلال أحداثه عن أضرار وفوائد مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على العلاقات الإنسانية المختلفة داخل العائلات، وكيف أصبحت التكنولوجيا بصفة عامة سلاحًا ذا حدين.

الجزء الثانى حكايات جروب الماميز، بطولة النجوم خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، أمانى كمال، انتصار، حجاج عبد العظيم، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، مى سعيد، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج أحمد صالح.

كما يتصدر بطولة الجزء الثالث حكايات جروب الدفعة، النجوم شيرى عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة وبسمة داود وولاء الشريف وصفاء الطوخى، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.

"جروب الدفعة" يناقش عددًا من قضايا الشباب وأحلامهم خاصة بعد مرحلة التخرج من الجامعة، كما يطرح العمل المشاكل التى تواجه هؤلاء الشباب سواء فى العمل أو الحب والزواج وغيرها من الأمور.