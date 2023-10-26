صلاح عبد الله: "مين اللي زيف الحقيقة ؟ "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

كشف الفنان القدير صلاح عبدالله، عن مقطع من قصيدة، يعبر من خلالها عن حزنه واستيائه للأوضاع الجارية التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وكتب صلاح، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X": "دمعتك على خدي، صرختك مكتومة، بسمتك الوردي مقهورة ومهزومة مين اللى خان، مين اللي باع، مين اللى زيف الحقيقة، لو تقدري ردي قولي مين يا مظلومة".

يذكر أن، آخر أعمال صلاح عبد الله، مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي، ركين سعد، حنان يوسف وعدد من الفنانين.