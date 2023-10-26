محمد ثروت: "دي فرقة واحدة من الجيش التالت.. تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الفنان محمد ثروت، صورة من فرقة للجيش الثالث المصري.

ونشر ثروت، صورة من فرقة الجيش الثالث، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دي فرقة واحدة من الجيش التالت المصري.. تحيا مصر".

على جانب آخر، قال اللواء أركان حرب شريف جودة العرايشي، قائد الجيش الثالث الميداني، إنهم في أعلي درجات الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي.

وأضاف في كلمته على هامش، تفتيش حرب الفرقة الرابعة مدرعة بالسويس: جاهزون لطى الأرض في نطاق مسؤوليتنا أو أي مكان آخر يتم تكليفنا بالانطلاق إليه.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.