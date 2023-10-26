تعرف على إيرادات فيلم "مستر إكس" بعد ١٧ أسبوع من طرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "مستر إكس" حاجز ال ٣٢ مليون جنيه، وذلك بعد ١٧ أسبوع من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق فيلم "مستر إكس" حتى الآن إيرادات قدرها ٣٢ مليون ٥١ ألف ٦٧٩ جنيه

ويتنافس الفيلم مع ٩ أفلام أخرى هي: "بيت الروبي، البعبع، فوي فوي فوي، أولاد حريم كريم، وش في وش، العميل صفر، الخميس اللي جاي، سكر، حسن المصري"

فيلم مستر إكس بطولة: أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أسامة، محمد أنور، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب