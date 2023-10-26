ويجز يهتف بالحرية لفلسطين في حفله الغنائي بكندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

دعم مطرب الراب ويجز الشعب الفلسطيني وقام بالهتاف لفلسطين في حفله الغنائي الذي أقيم أمس الأربعاء في كندا

ويجز ردد هتافات بالحرية لفلسطين وقام الجمهور بالترديد خلفه

يذكر أن ويجز كان قد أعلن عن تبرعه بجزء من أرباح جولاته الغنائية مؤخرا لصالح أهالي غزة

وكتب ويجز عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بينما تنفطر قلوبنا على إخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية، لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات

وتابع ويجز: "وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكافة المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم. نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعي.