شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الجزء الـخامس من hunger games فى نوفمبر وتقديم شخصية إيفردين على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكاتبة الأمريكية سوزان كولينز عن تحول واحدة من رواياتها الخيالية إلى عمل مسرحي ، تعتمد أحداثه على الجزء الأول من سلسلة كتب "hunger games"، مسلطة الضوء على شخصية كاتنيس إيفردين، التي تأخذ مكان شقيقتها للمشاركة في دورة "ألعاب الجوع السنوية"، وتنطلق عندها الأحداث الدموية، ومن المقرر عرض المسرحية في موسم خريف 2024 فى لندن.

تقول سوزان كولينز عن النسخة المسرحية بأنها "قصة مؤثرة عن الشجاعة والتحدي والروح الإنسانية غير القابلة للكسر".

صدر أول كتاب من سلسلة "hunger games" عام 2008، تلاها جزآن (2009 و2010) و4 أفلام روائية (من 2012 إلى 2015)، وحققت مجتمعة 3 مليارات دولار في شباك التذاكر العالمي، وصنعت نجومية جينيفر لورانس وجوش هاتشرسون.

وفي سبتمبر 2023، أصدرت شركة Lionsgate للإنتاج الفيديو الدعائي للجزء الخامس من السلسلة بعنوان "أغنية الطيور المغردة والثعابين"، الذي سيُعرض في 17 نوفمبر، مستنداً إلى أحدث قصص كولينز التي صدر في 2020، وحملت نفس الاسم.

الفيلم الخيالي الجديد، يقوم ببطولته توم بليث وراشيل زيغلر، وتدور أحداثه قبل 64 عاماً من أحداث الجزأين الثالث والرابع، وفيه استعادة للماضي، وكشف سبب العديد من الجرائم التي ارتكبت خلال الفيلمين السابقين.