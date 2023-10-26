خبر سعيد لجمهور الممثلَين التركيَّين كان يلدريم وبينار دينيز … اقرأ التفاصيل

كشف الممثل التركي، كان يلدريم، أن الأخبار التي تحدّثت عن زواجه القريب من الممثلة بينار دينيز صحيحة.

وفي تصريحات جديدة له أكّد “كان” أن علاقته رائعة مع بينار ولا يفكران في تأجيل زواجهما اكثر.

بدورها تقوم الممثلة بينار دينيز بمشاركة المتابعين العديد من الصور التي تجمعها مع كان يلدريم بالاضافة الى صور لها مع شقيقة كان يلدريم ما يؤكد على عمق العلاقة التي تجمع العائلتَين.

الجدير ذكره أن الممثل التركي كان يلدريم كان على علاقة حب جمعته بمواطنته الممثلة هاندا أرتشيل التي جاءت مباشرة بعد انفصال الاخيرة عن حبيبها الممثل كرم بورسين الذي شاركها بطولة مسلسل “أنت أطرق بابي” ونشأت بينهما قصة حب انتهت سريعاً بالانفصال.