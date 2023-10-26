ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة العالمية بريتني سبيرز عن فقدانها عذريتها، وذلك في كتابها الخاص The Woman In Me الذي يتصدر حالياً اهتمام الرأي العام، خصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت بريتني: "اعتبارًا من أن الكثير من معجبيني كانوا في سن المراهقة، قام مدير أعمالي والصحافة بتجسيدي كفتاة ستظل عذراء للأبد، على الرغم من أنني عشت مع جاستن تيمبرلايك في بيت واحد أثناء ارتباطي به، وكنت أمارس الجنس منذ عمر الـ14 عاماً".
وأضافت: "لماذا حاول مدير أعمالي الإدعاء أنني فتاة صغيرة وعذراء حتى وأنا في العشرينيات؟ ليس من شأن أحد سواء كنت عذراء أو لا".
كانت هذه تفاصيل خبر بريتني سبيرز تتحدث عن فقدانها عذريتها بعمر الـ 14 عاماً .. ولماذا تدخل مدير أعمالها بهذا الأمر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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