هاندا أرتشيل تستذكر والدتها الراحلة

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت النجمة التركية هاندا أرتشيل والدتها الراحلة، اذ أعادت نشر صورة لها عبر حسابها الخاص، وعلّقت عليها بالقول: "من الجيد أنكِ أمي، أحبك كثيرا".



وكان وجّه أحد الصحفيين سؤالا لـ هاندا أرتشيل حول الإنتقادات السلبية اذا كانت تؤثر عليها، اذ أجابت: "أريد الرد على هذا من خلال الشخصية التي أمثلها. ليلى امرأة قوية تكافح من أجل البقاء في عالمها. ولسوء الحظ، أنا مثلها أكافح بشدة من أجل البقاء في هذه المهنة في دولتي. عندما يشاهدون شخصية تلفزيونية يقولون كم هي شخصية جميلة، لكن عندما يرون شخصية مثلها في الحياة الواقعية لا يدعمونها بل ينتقدونها. أحيانًا تزعجني هذه الانتقادات، لكن هذه هي السنة العاشرة لي في هذه المهنة. وأنا سعيد جدًا بالمكان الذي أنا فيه في هذه المرحلة".