ميشال حوراني في "نظرة حب"

ميرنا وليد - بيروت - إختير الممثل اللبناني ميشال حوراني ليكون أحد الأبطال الرئيسيين في مسلسل "نظرة حب"، الى جانب الممثل السوري باسل خياط والممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، في عمل سوري لبناني مشترك سيعرض في شهر رمضان 2024.



"نظرة حب" من تأليف الكاتب والممثل رافي وهبة، وتوقيع المخرج المصري حسام علي، ويتألف من 30 حلقة، ويجمع المسلسل ميشال حوراني مع باسل خياط وكارمن بصيبص في أول لقاء درامي بينهم، ليشكل الثلاثة معاً المحور الرئيسي لأحداث المسلسل.

ويأتي اختيار ميشال حوراني لهذا العمل بعد سلسلة نجاحات محلية وعربية وعالمية، آخرها المشاركة في أكثر من مهرجان سينمائي دولي، من خلال فيلم Valley of Exile، الذي يؤدي فيه ميشال حوراني البطولة اللبنانية.

وكان الفيلم قد فاز في عرضه العالمي الاولجائزة لجنة التحكيم في مهرجان سينيكويست السينمائي Cinequest Film Festival في ولاية كاليفورنياالأميركية كأفضل فيلم روائي طويل.

وقد لبى ميشال حوراني دعوة مهرجان وارسو الدولي السينمائي Warsaw International Film Festival في بولندا للمشاركة في العرض الاوروبي الاول للفيلم ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الاجنبية وذلك برفقة مخرجة الفيلم الاميركية الايرانية أنا فاهر.

الفيلم الذي يتابع حاليا جولته العالمية هو من إنتاج كندي لبناني مشترك بين شركة Morning Bird Pictures الكندية، وشركتي Placeless Films وSpotless Mind Films اللبنانيتين وكان قد تم تصوير مشاهده في مخيم فعلي للنازحين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية.

على صعيد آخر، كان ميشال قد أنهى تصوير وعرض الموسم الأول من برنامجه " قبل الضو" والذي استضاف فيه وجوها فنية بارزة حاورها باسلوبهالخاص حيث نقل ضيوفه الى مرحلة طفولتهم ونشأتهم قبل الشهرة في مشوار مليء بالنوستالجيا والمشاعر واستحضار لحظات من هذه الطفولة في الاماكن الحقيقية لنشأة الضيف.



