فادي حداد يسنتكر اعتياد الناس على صور الدماء

ميرنا وليد - بيروت - استنكر المخرج اللبناني فادي حداد أن تصبح الدماء والمجازر طبيعية وتتعود أعين الناس على رؤيتها.

وفي التفاصيل كتب حداد تعليقاً على الاحداث الدامية في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة التي يستمر بشكل مأساوي :"كتير صار فيه دم وصور أطفال صغار غارقة بالدم وشهداء

أكتر ما القلب والعقل يتحمل

شي غير طبيعي.

والمشكلة أنو الناس تعودت عيونها تشوف هالصور والمشاهد المخيفة.

الله يرحم يلي راحو."

يذكر أن المخرج فادي حداد هو من أهم المخرجين ليس فقط في لبنان بل في الوطن العربي وفي رصيده عدداً كبيراً من الفيديو كليبات الناجحة.

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