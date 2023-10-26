زينة مكي تشارك الجمهور نتيجة فحوصاتها.. وتثير قلقهم!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية زينة مكي الجمهور صورة عبر حسابها الخاص، أثارت من خلالها قلق المتابعين، حيث نشرت عن لقطات للصور الشعاعية، خصوصاً أنها كانت قد خضعت سابقاً لعملية جراحية في العمود الفقري.



وعلقت زينة مكي على الصورة قائلة: "من أسبوع أو أكثر نزّلت صور بالمستشفى وصور شعاعية لعمودي الفقري... وشعرت بالمسؤولية من ورا كمية الرسائل يللي وصلتني، أغلبيتها من أهل خايفين على أولادهم لأنن عملوا نفس عمليتي وصاروا خايفين من نتائج العملية. أنا بعتذر لأنه ما كان الوقت مناسب لأشرح شو صار، وحتى هلأ مش حاسة إنو الوقت مناسب. ولكن تذكروا إنو كل حالة بتختلف عن التانية... ويللي صار معي مش ضروري يصير مع غيري، وإن شاء الله رح إشرح كل شي قريباً".