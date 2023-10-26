انقسام النجوم والمشاهير والسبب محمد سلام..

ياسر رشاد - القاهرة - انقسم رواد السوشيال ميديا والنجوم والمشاهيرعبرصفحات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن النجم محمد سلام عن عدم مشاركته في مسرحية “ زوج اصطناعي ”، إذ نشرسلام فيديو يروي فيه عدم قدرته على المشاركة في مسرحيته الجديدة، وتضامنه مع أحداث غزة، والمفترض أن يتم عرضها في الرياض، وعلق عدد من النجوم والمشاهير على الفيديو، وتستعرض بوابة الخليج 365 أبرز التعليقات والأراء.

النجوم والمشاهير الداعمه للنجم محمد سلام

النجمة فيدرا

دافعت الفنانة فيدراعن الفنان محمد سلام بعد موقفه من الانسحاب، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": “عايزاكم تبقوا عارفين أن مصر والبلاد العربيه شعوبها مليانه ناس زي محمد سلام، إحنا شرفاء”.

وفي منشور آخر كتبت فيدرا: "هو كسب كل حاجه علشان عمل بعقيدته، مخافش من حد، خاف من نفسه اللي حتلومه لو ما عملش وطبعا خاف من ربه، سلام مافيش منه كتير، ده واقع، وطبعا كل انسان حر وكل إنسان عارف نفسه وعارف مقدرته ولا يكلف إلا وسعها.، وسعها على الصعيد المادي والنفسي، ده وسع سلام، وده وسع باسم، وده وسع صلاح".

المخرجة كاملة أبوذكري

واشادت المخرجة كاملة أبوذكري بوقف الفنان محمد سلام بعد اعتذاره عن تقديم مسرحية "زواج اصطناعي" والتي من المقرر عرضها بالمملكة العربية السعودية حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك":"ربنا هيعوضك كل خير.. كنت بحبك بس دلوقتي أنت في حتة تانية خالص.. حب واحترام وتقدير"

المخرجة كاملة أبوذكري

الفنان حسن أبوالروس

وأشاد الفنان حسن أبوالروس بموقف الفنان محمد سلام، حيث علق قائلًا:"الله عليك تسلم، فعلًا أنت فنان حقيقي وعندك رسالة وأخلاق ورجولة وقضية وإيمان قوي، واللي عملته ده حاجة كبيرة أوي كلنا حاسين بيك".

الفنان حسن أبوالروس

السيناريست عبدالرحيم كمال

وعلق السيناريست عبدالرحيم كمال دعمًا لـ محمد سلام عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"برافو.. الفنان محمد سلام اعتذر عن عدم السفر لعرض مسرحية كوميدية استعراضية في الرياض؛ لأن الظروف لا تسمح، تحية تقدير لفنان مصري محترم".

السيناريست عبدالرحيم كمال

النجوم والمشاهير الرافضون لقرار محمد سلام

الإعلامي عمرو أديب

وعلق الإعلامي عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع إكس تويتر سابقًا، من خلال نشرمجموعة من التدوينات.

وقال: "إليكم موقفي بشكل واضح ومباشر، أحترم جدا مشاعر كل إنسان حزين محطم مما يحدث الآن فنحن في كارثة إنسانية.. ولكن بشكل واضح لا أحد يزايد على موقف السعودية، لا أحد يزايد على جهود الأمير محمد بن سلمان، لا أحد يقلل من مشاعر المواطن السعودي".

الإعلامي عمرو أديب

استكمل حديثه قائلا:"السعودية موقفها من أول يوم أفضل كثيرا من دول تعرفوها جيدا ولا أحتاج لذكرها لأني لا أرى أي مبرر أن نتشاجر فيما بيننا في هذا الوقت العصيب، بصراحة أنا لا أحكم على الدول بقدر الشارات السوداء فيها، ولكن بفاعليتها وقدرتها على رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي عملت عليه المملكة على مدى السنين وحتى ليلة أمس بمجلس الأمن".

وأضاف، "هذا هو قدر الكيانات الكبيرة المؤثرة، أما الكومبارس لا يلقون أي هجوم أو حتى الذكر، وبشكل مباشر دعوا كل دولة تمارس دورها بطريقتها ودعوا كل شعب يعيش حياته بالطريقه التي يرضاها، لكن المهم سؤال واحد.. هل تقوم بدورك في هذه المصيبة؟ هل تستخدم وزنك وضغطك لكي تساعد أخواتنا وأبناءنا؟، السعودية لها تاريخ من المساندة وستكشف الأيام أكثر وأكثر دور الأمير محمد بن سلمان، ودور المملكة في حماية هذه القضية، ومنذ اليوم الأول وعلى لسان ولي العهد أو وزير الخارجية السعودي المواقف واضحة لا تقبل التأويل".

وقال أديب: "لا تريد الذهاب للمملكة هذا شأنك ولكن كيف تعيش المملكة هذا شأنها، محمد بن سلمان قابل واتصل بعشرات المسئولين بشكل علني ابتداءً من بايدن وانتهاءً بشخصيات أممية مؤثرة".

السيناريست محمد أمين راضي

علق السيناريست محمد أمين راضي،على رسالة محمد سلام حول اعتذاره عن مسرحية "زواج اصطناعي، قائلا:"غير مهني مشيرًا إلى أنه حتى لو مشاعرة صادقة كان من الممكن أن يعتذر عن المسرحية قبلها بأسبوع وليس قبلها بيوم".

واستكمل حديثه قائلا:"أمين راضي" عبر "فيس بوك" "مش قادر فكرة إني علشان بحب محمد سلام جدا فأقرر ما قولش رأيي بصراحة مضايقني من أول ما قولت لنفسي كده امبارح، لأن على الجانب الآخر ما صلاح الجهيني صاحبي، بس حقيقي بعيد بقى عن المحبة والصداقة، اللي عمله سلام فعل غير مهني بالمرة، حتى ولو مشاعره صادقة، كان عادي يعتذر من أسبوع، مش قبلها بيوم، وكان عادي خلاص برضه ده يحصل بصمت، بدون أي فيديوهات تحرج زمايله اللي موجودين حاليا، وبتحرج اكتر اللي هيجي بعده، خصوصا أن صار العرف أن الواحد بيعمل الفيديوهات اللي بيوضح فيها موقفه للناس اللي هو عامل حاجة غلط في حقهم أو اللي زعلانين منه، اللي همه في الحالة دي".

السيناريست محمد أمين راضي

وتابع: "الجمهور اللي قطع التذاكر بناء على الإعلانات اللي هو موجود فيها لحد امبارح، وطبعا الفيديو المعمول مش موجه خالص للجمهور اللي بتكلم عليه. والأهم بقى من كل ده وفوق كل ده الفن مش رفاهية الفن مش رفاهية أو شيء ممارسته تسيء وتقلل من هيبة الحزن، ومش هتكلم خالص عن خصوصية الفن ودوره. خالص انا مش هتكلم إلا على كونه مهنة ما فيش أي مهنة بيتطلب منها أو بيتطوع صحابها من نفسهم بالتوقف عشان الظروف إلا إحنا ما قبلتش أنا حد في بنك قرر يستقيل عشان خاله مات مثلا وحقيقي أنا مش فاهم إيه اللي حصل أنا واحد اتربى على جيل من الفانين كانوا بيتفاخروا بأن أقرب الأقربين ليهم ابوهم مات وهمه دفنوه وطلعوا على المسرح علشان عندهم ميعاد خشبة مسرح وعندهم جمهور قاطع تذاكر واحترامه شيء مقدس سيد مكاوي واخرين كان بيسافر الجبهة بتاعت الحرب عندنا إحنا علشان يعملولهم حفلات مخصوص لرفع من روحهم المعنوية فإللي إحنا بنتكلم فيه لا هو بدعة ولا أفورة مننا في حقيقة الأمر انتوا مبتذلين".

الناقد طارق الشناوي

علق الناقد طارق الشناوي قائلا:" كل فنان حر في اختيار الموقف الذي يتوافق مع فكره وتوجهه النفسي والعقلي، وعلى هذا الأساس أختار محمد سلام موقفه من المشاركة في بطولة مسرحية زواج إصطناعي ثم قرر الاعتذار، لكن من وجهة نظري هذا ليس حلًا أو نهج يجب تعميمه، والا كانت مباراة كرة القدم مثلًا بين النادي الأهلي وسيمبا يتم الغاءه تعاطفًا مع أهالينا في غزة، ويرفض اللاعبون خوض المباراة، لكن ما حدث وتبعه فتح الباب للجمهور بالتبرع بالدم وهو أمر إيجابي جدًا، هناك ما يسمى بالتوجه الجماعي الذي من شأنه يزيد من عدد المشاركين في الدعم، به جزء عاطفي، وتم توجيه إيراد المباراة لغزة، ثالثًا الهتاف الذي ردده الجماهير واستمع له الملايين في العالم بالروح بالدم نفديك يا فلسطين ورفع الأفلام الفلسطينية، والشارة السوداء التي تم وضعها على قميص اللاعبين، كل هذه ايجابيات من إقامة الحدث أكثر إيجابية من الاعتذار"

واستكمل حديثه قائلا:"اذا كنت محل الفنان محمد سلام كنت سأقوم ببطولة المسرحية وأتبرع بأجري لفلسطين، وربما زملائي المشاركين لي في العرض سيفكرون نفس التفكير، ربما أضع على باب المسرح ومخاطبة المسؤولين بحملة للتبرع بالدم من جانب الجماهير، أو يفتح باب التبرع المادي، هناك نواحي ايجابية يمكن استغلالها من خلال أي نشاط فني، وحفلات الغناء يمكن أن توجه للدعم أيضًا، بأن يرفع العلم الفلسطيني في بداية كل عرض، كل شىء يمكن التعبير عنه بالثقافة، والكوميديا وسيلة من وسائل التعبير عن المواقف".

الناقد طارق الشناوي

وشدد الشناوي قائلًا:"أدرك دوافع اعتذار محمد سلام عن مسرحية زواج إصطناعي وأقدرها، لكن ما أؤكد عليه هناك زاوية أخرى من الصورة أكثر إيجابية يمكن تقديمها من خلال أي عمل فني ثقافي، لأننا أمام حرب تستمر طويلًا، أم كلثوم قدمت حفلاتها لصالح المجهود الحربي والإيراد كان يخصص للقوات المسلحة، وكذلك عبدالحليم حافظ".

واختتم حديثه قائلا:"عادل إمام كان يعرض مسرحية الواد سيد الشغال في بيروت، وعلم بأن والده توفى قبل العرض، وأصر على تقديم المسرحية كاملة بنفس افيهاتها المضحكة، ثم في نهاية العرض أخطر الجمهور بأن اليوم توفى والدي، وحينما توفى مصطفى متولي زوج شقيقته كان يعرض مسرحية بودي جارد في القاهرة، وقتها استعانوا بالفنان محمد أبوداوود واكتمل العرض وبعدها اخطر الجمهور بوفاة مصطفى".