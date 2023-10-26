حنان‭ ‬أبوالضياء‭ ‬تكتب: ‬ السينما‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الآلة‭ ‬الإعلامية‭ ‬الأكثر‭ ‬كذباً‭ ‬وفتكاً (1)

ياسر رشاد - القاهرة - الإسرائيليون‭ ‬يرَوْن‭ ‬أحياءهم‭ ‬‮«‬زهوراً‮» ‬‭ ‬وأمواتهم‭ ‬‮«ملائكة‮»‬

فيلم‭ ‬‮«‬Tsahal‮»‬‭ ‬يقدِّم‭ ‬صورة‭ ‬متحيزة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلى



الكذب‭ ‬والجدال‭ ‬العقيم‭ ‬نقطتان‭ ‬محوريتان‭ ‬فى‭ ‬عالم‭ ‬الدعايا‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬السينما‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬هى‭ ‬الآلة‭ ‬الإعلامية‭ ‬التى‭ ‬تستخدمها‭ ‬فى‭ ‬طمس‭ ‬معالم‭ ‬الجرائم‭ ‬التى‭ ‬التى‭ ‬ترتكبها‭ ‬الصهيونية‭. ‬تحاول‭ ‬هذه‭ ‬الأفلام‭ ‬ترسيخ‭ ‬فكرة‭ ‬الضحية‭ ‬فى‭ ‬عقول‭ ‬العالم‭. ‬مقدمة‭ ‬أفلاماً‭ ‬تقلب‭ ‬الحقائق‭ ‬رأساً‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬لبنان‮»‬‭ (‬2009‭) ‬و«فالس‭ ‬مع‭ ‬بشير‮»‬‭ (‬2009‭) ‬و«زيتون‮»‬‭ (‬2012‭).. ‬حيث‭ ‬طمس‭ ‬الأبعاد‭ ‬الخلفية‭ ‬الأخلاقية‭ ‬المتدنية‭ ‬للصراع‭. ‬وتحويل‭ ‬المحتل‭ ‬إلى‭ ‬ضحية‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬تعرضت‭ ‬مدنهم‭ ‬ومخيماتهم‭ ‬للقصف‭ ‬والدمار‭. ‬

جاء‭ ‬فيلم‭ ‬Lebanon‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الأسد‭ ‬الذهبى‭ ‬فى‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬السينمائى‭ ‬الدولى‭ ‬السادس‭ ‬والستين،‭ ‬ليصبح‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬إسرائيل‭ ‬يفوز‭ ‬بهذا‭ ‬الشرف‭. ‬وفى‭ ‬إسرائيل‭ ‬نفسها‭ ‬أثار‭ ‬الفيلم‭ ‬بعض‭ ‬الجدل‭. ‬

الفيلم‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬ماعوز‭ ‬وتجربته‭ ‬كمجند‭ ‬إسرائيلى‭ ‬شاب‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬لبنان،‭ ‬يونيو‭ ‬1982‭. ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وحيدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وحدة‭ ‬جيش‭ ‬صغيرة‭ ‬لتفتيش‭ ‬بلدة‭ ‬معادية‭ ‬دمرتها‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تقريباً‭. ‬يوجد‭ ‬داخل‭ ‬الدبابة‭ ‬أربعة‭ ‬مجندين‭ ‬شباب‭ ‬ليست‭ ‬لديهم‭ ‬خبرة‭ ‬قتالية؛‭ ‬يتجمد‭ ‬المدفعى‭ ‬شموليك‭ ‬عندما‭ ‬أمر‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬قادمة‭ ‬تستخدمها‭ ‬الميليشيات‭ ‬المحلية‭. ‬أسفر‭ ‬ذلك‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬جندى‭ ‬إسرائيلى؛‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬جسده‭ ‬مؤقتاً‭ ‬فى‭ ‬الخزان‭. ‬عند‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬البلدة‭ ‬التى‭ ‬يفترض‭ ‬أنها‭ ‬خاضعة،‭ ‬تعرضت‭ ‬الدبابة‭ ‬لأضرار‭ ‬فى‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخى‭ ‬أدى‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬محليين‭. ‬يتم‭ ‬أخذ‭ ‬سورى‭ ‬أسيراً‭ ‬فى‭ ‬الدبابة‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الرحلة‭ ‬الاستكشافية‭ ‬خرجت‭ ‬عن‭ ‬مسارها‭ ‬ومعزولة‭ ‬فى‭ ‬وضع‭ ‬خطير‭ ‬تصل‭ ‬الكتائب‭ ‬المحلية‭ ‬‮«‬لتوجيه‮»‬‭ ‬الدبابة‭ ‬لكن‭ ‬دوافعهم‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تصبح‭ ‬مشبوهة؛‭ ‬يتحدثون‭ ‬العربية‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬يفهمها‭ ‬الجنود،‭ ‬يصف‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الكتائب‭ ‬للأسير‭ ‬السورى‭ ‬التعذيب‭ ‬الذى‭ ‬ينتظره‭ ‬بسبب‭ ‬الإحباط،‭ ‬لأن‭ ‬الطاقم‭ ‬لن‭ ‬يسلم‭ ‬السورى،‭ ‬تستدرج‭ ‬الكتائب‭ ‬الدبابة‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬تتعرض‭ ‬فيه‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬مهاجمين‭ ‬غير‭ ‬مرئيين‭. ‬مقتل‭ ‬السائق‭ ‬يجال،‭ ‬أخيراً‭ ‬يخرج‭ ‬الطاقم‭ ‬من‭ ‬الظلام‭ ‬ليجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬فى‭ ‬حقل‭ ‬عباد‭ ‬الشمس‭ ‬ذى‭ ‬الإضاءة‭ ‬الساطعة‭.‬



‮«‬الرجل‭ ‬من‭ ‬الفولاذ،‭ ‬والدبابة‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬فقط‮»‬،‭ ‬هكذا‭ ‬تقول‭ ‬لافتة‭ ‬داخل‭ ‬الدبابة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التى‭ ‬هى‭ ‬مكان‭ ‬الأحداث‭ ‬طوال‭ ‬الـ93‭ ‬دقيقة‭ ‬التى‭ ‬يقضيها‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬فى‭ ‬دحض‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭. ‬يبدأ‭ ‬الفيلم‭ ‬فى‭ ‬حقل‭ ‬عباد‭ ‬الشمس،‭ ‬وينتهى‭ ‬الفيلم‭ ‬بلقطة‭ ‬لدبابة‭ ‬تقف‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬الحقل‭ ‬بعد‭ ‬رحلتها‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الحرب‭ ‬فى‭ ‬لبنان‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬كمتطفل‭ ‬لا‭ ‬يرحم‭ ‬مثل‭ ‬الغربان‭ ‬السوداء‭ ‬فى‭ ‬حقل‭ ‬قمح‭ ‬فان‭ ‬جوخ‭.‬

الفيلم‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬وإخراج‭ ‬صموئيل‭ ‬ماعوز‭ ‬الذى‭ ‬اعتمد‭ ‬السيناريو‭ ‬على‭ ‬تجاربه‭ ‬الخاصة‭ ‬فى‭ ‬سلاح‭ ‬المدرعات‭ ‬الإسرائيلى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬شاباً‭. ‬أثناء‭ ‬تصويره،‭ ‬تخبرنا‭ ‬ملاحظات‭ ‬الإنتاج‭ ‬أنه‭ ‬أصيب‭ ‬بحمى‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تفسيرها‭ ‬بعدوى‭ ‬فى‭ ‬القدم،‭ ‬واستيقظ‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬فى‭ ‬أحد‭ ‬الأيام‭ ‬ليجد‭ ‬أن‭ ‬خمس‭ ‬شظايا‭ ‬صغيرة‭ ‬قد‭ ‬سقطت‭ ‬من‭ ‬الجلد‭ ‬المتشقق‭.‬

يتم‭ ‬عرض‭ ‬هذا‭ ‬الفهم‭ ‬الشخصى‭ ‬المكثف‭ ‬للموضوع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدسة‭ ‬مظلمة‭ ‬من‭ ‬رهاب‭ ‬الأماكن‭ ‬المغلقة‭: ‬فنحن‭ ‬لا‭ ‬نترك‭ ‬الدبابة‭ ‬أبداً‭ ‬طوال‭ ‬الفيلم‭ ‬بأكمله،‭ ‬ونكون‭ ‬محاصرين‭ ‬مع‭ ‬طاقم‭ ‬المجندين‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أفراد،‭ ‬الذين‭ ‬يقضون‭ ‬وقتهم‭ ‬إما‭ ‬متجمدين‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬أو‭ ‬يتشاجرون‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬قائدهم‭. ‬



الصوت‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفيلم‭- ‬صوت‭ ‬محرك‭ ‬الدبابة‭ ‬المرتعش‭ ‬والجشع،‭ ‬تتضمن‭ ‬لحظة‭ ‬الخطر‭ ‬الأقصى‭ ‬بعض‭ ‬موسيقى‭ ‬الفالس‭ ‬الغربية‭ ‬القديمة‭- ‬التى‭ ‬يتم‭ ‬تشغيلها‭ ‬كمقدمة‭ ‬شريرة‭ ‬للهجوم‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬استدراج‭ ‬الدبابة‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭- ‬وترتبط‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‭ ‬وبشكل‭ ‬خبيث‭ ‬بالتهديد‭ ‬بالتعذيب‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الكتائب‭ ‬العربية‭ ‬المسيحية‭.‬

يصعب‭ ‬أحياناً‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬داخل‭ ‬الدبابة‭- ‬فكل‭ ‬شىء‭ ‬مضاء‭ ‬بشكل‭ ‬خافت‭ ‬أو‭ ‬يُرى‭ ‬من‭ ‬الجانب‭- ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬واضح‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬الأربعة‭ ‬العاديين‭ ‬الذين‭ ‬تبلغ‭ ‬أعمارهم‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬هناك،‭ ‬ويتعرضون‭ ‬للمعاملة‭ ‬الوحشية‭ ‬والأضرار‭.. ‬يرسم‭ ‬المخرج،‭ ‬الذى‭ ‬يعترف‭ ‬بقتل‭ ‬رجل‭ ‬أثناء‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬صورة‭ ‬لسيناريو‭ ‬ميئوس‭ ‬منه‭ ‬تماماً‭ ‬وفوضوى‭ ‬ومخترق‭ ‬أخلاقياً‭ ‬لا‭ ‬يفوز‭ ‬فيه‭ ‬أحد‭. ‬

قد‭ ‬تكون‭ ‬الدبابة‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬الحديد،‭ ‬لكن‭ ‬الإنسان‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬ليس‭ ‬مصنوعاً‭ ‬من‭ ‬الفولاذ‭ ‬بالتأكيد‭. ‬القيادة‭ ‬المركزية،‭ ‬ذلك‭ ‬الصوت‭ ‬الصارخ‭ ‬الذى‭ ‬يملأ‭ ‬السيارة‭ ‬الصغيرة،‭ ‬يصف‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بالشفرة‭. ‬أحياءهم‭ ‬‮«‬زهور‮»‬‭ ‬وأمواتهم‭ ‬‮«‬ملائكة‮»‬‭. ‬إن‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية،‭ ‬كما‭ ‬ترى،‭ ‬هى‭ ‬صوت‭ ‬الله،‭ ‬والناس‭ ‬إما‭ ‬مزدهرون‭ ‬أو‭ ‬متفوقون‭ ‬بشكل‭ ‬مشرق‭ ‬فى‭ ‬استشهادهم،‭ ‬وقد‭ ‬أكلهم‭ ‬الوحش‭ ‬بالفعل‭ ‬ويتحملون‭.‬

‏Waltz with Bashir

عرض‭ ‬فيلم‭ ‬فالس‭ ‬مع‭ ‬بشير‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬فى‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائى‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬حيث‭ ‬تنافس‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬السعفة‭ ‬الذهبية‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬تلقى‭ ‬الفيلم‭ ‬استحساناً‭ ‬واسعاً‭ ‬من‭ ‬النقاد‭ ‬والجماهير‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬مع‭ ‬إشادة‭ ‬خاصة‭ ‬بموضوعاته‭ ‬ورسومه‭ ‬المتحركة‭ ‬وإخراجه‭ ‬وقصته‭ ‬وموسيقى‭ ‬ماكس‭ ‬ريختر،‭ ‬وحقق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬فى‭ ‬شباك‭ ‬التذاكر‭ ‬العالمى‭. ‬فاز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز،‭ ‬بما‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬جائزة‭ ‬جولدن‭ ‬جلوب‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬بلغة‭ ‬أجنبية،‭ ‬وجائزة‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬لنقاد‭ ‬السينما‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم،‭ ‬وجائزة‭ ‬سيزار‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬أجنبى‭.‬



فى‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬يلتقى‭ ‬آرى‭ ‬فولمان‭ ‬مع‭ ‬بوعز،‭ ‬وهو‭ ‬صديق‭ ‬قديم‭ ‬يخبر‭ ‬آرى‭ ‬بأنه‭ ‬يطارده‭ ‬كابوس‭ ‬متكرر‭ ‬حيث‭ ‬يركض‭ ‬26‭ ‬كلباً‭ ‬غاضباً‭ ‬بشكل‭ ‬مسعور‭ ‬نحو‭ ‬منزله‭ ‬عبر‭ ‬شوارع‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬وتدمر‭ ‬كل‭ ‬شىء‭ ‬فى‭ ‬طريقها‭. ‬يوضح‭ ‬بوعز‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬حرب‭ ‬لبنان‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬عرف‭ ‬الجنود‭ ‬الآخرون‭ ‬فى‭ ‬وحدته‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬إنسان،‭ ‬لذلك‭ ‬كلفوه‭ ‬بمهمة‭ ‬قتل‭ ‬الكلاب‭ ‬عندما‭ ‬تسللوا‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬القرى‭ ‬ليلاً‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تنبه‭ ‬الحيوانات‭ ‬القرويين‭ ‬إلى‭ ‬حضورهم،‭ ‬ويتذكر‭ ‬بوضوح‭ ‬كل‭ ‬كلب‭ ‬من‭ ‬الكلاب‭ ‬الستة‭ ‬والعشرين‭ ‬التى‭ ‬قتلها‭. ‬يتفاجأ‭ ‬آرى‭ ‬عندما‭ ‬يجد‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬شارك‭ ‬أيضاً‭ ‬فى‭ ‬الصراع‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬كجندى‭ ‬مشاة‭ ‬فى‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلى،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتذكر‭ ‬شيئاً‭ ‬عن‭ ‬مكانه‭ ‬فى‭ ‬القتال‭. ‬منزعجاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬رأى‭ ‬فى‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬أنه‭ ‬شاب‭ ‬مع‭ ‬جنديين‭ ‬آخرين‭ ‬يستحمون‭ ‬ليلاً‭ ‬فى‭ ‬المياه‭ ‬قبالة‭ ‬ساحل‭ ‬بيروت‭ ‬تحت‭ ‬ضوء‭ ‬النيران‭ ‬المتساقطة‭ ‬فوق‭ ‬المدينة‭. ‬وهو‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬الرؤية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمذبحة‭ ‬صبرا‭ ‬وشاتيلا،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يتذكر‭ ‬ما‭ ‬يكفى‭ ‬لوضع‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬فى‭ ‬سياقها‭.‬

فى‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬التالى،‭ ‬هرع‭ ‬آرى‭ ‬لرؤية‭ ‬صديق‭ ‬الطفولة‭ ‬وهو‭ ‬معالج‭ ‬محترف‭. ‬ينصحه‭ ‬صديقه‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬فى‭ ‬بيروت‭ ‬وقت‭ ‬المجزرة‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬أفضل‭ ‬لما‭ ‬حدث،‭ ‬ويأمل‭ ‬أن‭ ‬يحيى‭ ‬ذكرياته‭. ‬ويوضح‭ ‬الصديق‭ ‬أيضاً‭ ‬أنه‭ ‬نظراً‭ ‬لطبيعة‭ ‬الذاكرة‭ ‬البشرية،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬الرؤية‭ ‬سجلاً‭ ‬دقيقاً‭ ‬لما‭ ‬حدث‭ ‬بالفعل،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬تتعامل‭ ‬بالتأكيد‭ ‬مع‭ ‬أمور‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لعالم‭ ‬آرى‭ ‬الداخلى‭.‬

أجرى‭ ‬آرى‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬أصدقاء‭ ‬وجنود‭ ‬آخرين‭ ‬قاتلوا‭ ‬فى‭ ‬الحرب،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طبيب‭ ‬نفسانى‭ ‬متخصص‭ ‬فى‭ ‬اضطراب‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الصدمة‭ ‬ومراسل‭ ‬التليفزيون‭ ‬الإسرائيلى‭ ‬رون‭ ‬بن‭ ‬يشاى،‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬فى‭ ‬بيروت‭ ‬يغطى‭ ‬الحرب‭ ‬عندما‭ ‬وقعت‭ ‬المذبحة‭. ‬فى‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬بدأت‭ ‬ذكريات‭ ‬آرى‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬التركيز،‭ ‬ويتذكر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬فى‭ ‬الحلقة‭ ‬الثانية‭ ‬أو‭ ‬الثالثة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬المشاركين‭ ‬فى‭ ‬المذبحة،‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬وحدته‭ ‬قنابل‭ ‬مضيئة‭ ‬فى‭ ‬السماء‭ ‬ليلاً‭ ‬دعماً‭ ‬للبنانيين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭. ‬وميليشيا‭ ‬الكتائب‭ ‬المسيحية‭ ‬أثناء‭ ‬ارتكابها‭ ‬المجزرة‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬الذى‭ ‬تنوى‭ ‬الميليشيا‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها،‭ ‬فقد‭ ‬خلص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الثغرات‭ ‬الموجودة‭ ‬فى‭ ‬ذاكرته‭ ‬كانت‭ ‬آلية‭ ‬دفاع،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬نفسه‭ ‬الأصغر‭ ‬سناً‭ ‬يشعر‭ ‬بالمسئولية‭ ‬عن‭ ‬المذبحة‭ ‬مثل‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬نفذوها‭ ‬بالفعل‭. ‬وينتهى‭ ‬الفيلم‭ ‬بتحول‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬إلى‭ ‬لقطات‭ ‬إخبارية‭ ‬فعلية‭ ‬لآثار‭ ‬المذبحة‭.‬

زهافا‭ ‬سولومون،‭ ‬عالمة‭ ‬نفس‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وباحثة‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الصدمات‭ ‬النفسية،‭ ‬وتقدم‭ ‬زاهافا‭ ‬تحليلاً‭ ‬احترافياً‭ ‬لبعض‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم‭ ‬باستخدام‭ ‬المصطلحات‭ ‬السريرية‭. ‬وعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬توضح‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬فولمان‭ ‬مع‭ ‬الصبى‭ ‬باستخدام‭ ‬آر‭ ‬بى‭ ‬جى‭ ‬تم‭ ‬نسيانها‭ ‬لأن‭ ‬دماغه‭ ‬استخدم‭ ‬آلية‭ ‬دفاعية‭ ‬تسمى‭ ‬الانفصال‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬توضح‭ ‬الآلية‭ ‬بمثال‭ ‬مريض‭ ‬سابق‭ ‬لها،‭ ‬كان‭ ‬مصوراً‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الحرب‭. ‬وفى‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬توقف‭ ‬تفككه‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وفقد‭ ‬عقله‭. ‬ويأخذ‭ ‬الفيلم‭ ‬عنوانه‭ ‬من‭ ‬مشهد‭ ‬يمسك‭ ‬فيه‭ ‬شموئيل‭ ‬فرنكل،‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬أجريت‭ ‬معهم‭ ‬المقابلة‭ ‬وقائد‭ ‬وحدة‭ ‬مشاة‭ ‬فولمان‭ ‬وقت‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم،‭ ‬مدفع‭ ‬رشاش‭ ‬للأغراض‭ ‬العامة‭ ‬و‮«‬يرقص‭ ‬رقصة‭ ‬الفالس‭ ‬المجنونة‮»‬‭ ‬وسط‭ ‬نيران‭ ‬كثيفة‭ ‬للعدو‭ ‬فى‭ ‬شارع‭ ‬بيروت‭ ‬مزين‭ ‬بملصقات‭ ‬ضخمة‭ ‬لبشير‭ ‬الجميل‭. ‬

تم‭ ‬منع‭ ‬الفيلم‭ ‬فى‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ (‬بما‭ ‬فى‭ ‬ذلك‭ ‬لبنان‭)‬،‭ ‬ولاقى‭ ‬انتقادات‭ ‬شديدة‭ ‬فى‭ ‬لبنان،‭ ‬حيث‭ ‬يصور‭ ‬الفيلم‭ ‬فترة‭ ‬غامضة‭ ‬وعنيفة‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬لبنان‭. ‬



‮«‬الفالس‭ ‬مع‭ ‬البشير‮»‬‭ ‬هو‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭ ‬مدمر‭ ‬يحاول‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬كيف‭ ‬ولماذا‭ ‬تم‭ ‬ذبح‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬لأن‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬إيقافهم‭ ‬لم‭ ‬يتخذوا‭ ‬أى‭ ‬إجراء‭. ‬ومن‭ ‬الصعب‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬يتحركوا‭. ‬ألم‭ ‬يروا؟‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬حال،‭ ‬فى‭ ‬نهاية‭ ‬الفيلم،‭ ‬تفسح‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬لقطات‭ ‬إخبارية‭ ‬عن‭ ‬الموتى‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬مفر‭ ‬من‭ ‬موتهم‭.‬

زيتون‭ ‬‮«‬Olive‮»‬

السيناريو‭ ‬كتبه‭ ‬نادر‭ ‬رزق،‭ ‬وهو‭ ‬فلسطينى‭ ‬أمريكى‭ ‬يعيش‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخلال‭ ‬حرب‭ ‬لبنان‭ ‬عام‭ ‬1982،‭ ‬تم‭ ‬إسقاط‭ ‬طيار‭ ‬مقاتل‭ ‬إسرائيلى،‭ ‬يونى،‭ ‬فوق‭ ‬بيروت‭ ‬وأسرته‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭. ‬فهد،‭ ‬لاجئ‭ ‬فلسطينى‭ ‬شاب‭ ‬مبكر‭ ‬النضوج‭ ‬غاضب‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬والده‭ ‬فى‭ ‬هجوم‭ ‬جوى‭ ‬إسرائيلى،‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬يونى‭ ‬على‭ ‬الهروب‭ ‬وقيادته‭ ‬خارج‭ ‬المدينة‭ ‬إذا‭ ‬تمكن‭ ‬يونى‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬الحدود‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬قرية‭ ‬أجداد‭ ‬عائلته‭. ‬حيث‭ ‬ينوى‭ ‬فهد‭ ‬زراعة‭ ‬شجرة‭ ‬زيتون‭ ‬كان‭ ‬والده‭ ‬يرعاها‭ ‬فى‭ ‬بيروت‭. ‬بينما‭ ‬يشرعان‭ ‬فى‭ ‬رحلة‭ ‬برية‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬عبر‭ ‬البلاد‭ ‬التى‭ ‬مزقتها‭ ‬الحرب،‭ ‬ينتقل‭ ‬يونى‭ ‬وفهد‭ ‬من‭ ‬الشك‭ ‬والعداء‭ ‬المتبادل‭ ‬إلى‭ ‬صداقة‭ ‬حميمة‭ ‬مؤقتة‭ ‬بينما‭ ‬يقتربان‭ ‬من‭ ‬المكان‭ ‬الذى‭ ‬يسميه‭ ‬كلاهما‭ ‬موطناً‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬خرج‭ ‬كاتب‭ ‬السيناريو‭ ‬نادر‭ ‬رزق‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬التى‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬سيناريو‭ ‬فيلمه‭ ‬بما‭ ‬ينتهك‭ ‬نزاهته‭ ‬كفنان‭ ‬ومتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حقوق‭ ‬شعبه‭. ‬ويذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تغييرات‭ ‬فى‭ ‬السيناريو‭ ‬فى‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكنه‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الكتابى‭ ‬الوحيد‭.‬

ووصف‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬تم‭ ‬فيها‭ ‬تناول‭ ‬المخاوف‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فقط،‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬الآراء‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬والسماح‭ ‬بالنسخ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭. ‬وكانت‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬البديلة‭ ‬ببساطة‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭. ‬



تتضمن‭ ‬أمثلة‭ ‬التغييرات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬إجراؤها‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬رزق‭ ‬ما‭ ‬يلى‭:‬

افتتح‭ ‬الفيلم‭ ‬بشريحة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلى‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬كان‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬الصاروخية‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬سارياً‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭.‬إزالة‭ ‬القنابل‭ ‬العنقودية‭ ‬والفسفورية‭ ‬والغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬إزالة‭ ‬مشهد‭ ‬يظهر‭ ‬آثار‭ ‬القصف‭ ‬الفوسفورى‭ ‬والعنقودى‭ ‬الإسرائيلى‭ ‬على‭ ‬مخيمات‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬فى‭ ‬بيروت‭ (‬رغم‭ ‬وجوده‭ ‬فى‭ ‬السيناريو‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭). ‬تحويل‭ ‬مقتل‭ ‬طفل‭ ‬عربى‭ ‬بهجوم‭ ‬بالفسفور‭ ‬إلى‭ ‬استهدافه‭ ‬بقناص‭ ‬لبنانى‭.‬الحد‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬موضح‭ ‬فى‭ ‬البداية‭ ‬فى‭ ‬النص،‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬العنف‭ ‬العربى،‭ ‬تصوير‭ ‬تجنيد‭ ‬الأطفال‭ ‬القسرى‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬الفلسطينى‭.‬

خطط‭ ‬النص‭ ‬الأصلى‭ ‬لتصوير‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الطيار‭ ‬الإسرائيلى‭ ‬بشكل‭ ‬إنسانى‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬العرب‭ ‬للقصف‭ ‬الإسرائيلى‭. ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تصوير‭ ‬هذا‭ ‬أبداً،‭ ‬وبدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬تغير‭ ‬إلى‭ ‬رد‭ ‬فعله‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬امرأة‭ ‬عربية‭ ‬بلا‭ ‬معنى‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الميليشيات‭ ‬العربية،‭ ‬المشهد‭ ‬الأخير‭ ‬يدعو‭ ‬فهد‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬قرية‭ ‬أجداده‭ ‬وأراضيهم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭: ‬‮«‬بابا‭... ‬أنا‭ ‬فى‭ ‬البيت‮»‬‭. ‬تم‭ ‬تغيير‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بابا‭... ‬أنا‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

‭ ‬إسرائيل‭ ‬حريتى،‭ ‬ومن‭ ‬دونها‭ ‬أشعر‭ ‬بالعرى

هناك‭ ‬كلود‭ ‬لانزمان،‭ ‬المخرج‭ ‬الفرنسى‭ ‬الشهير‭ ‬المولود‭ ‬لعائلة‭ ‬يهودية‭ ‬مهاجرة،‭ ‬صديق‭ ‬سارتر،‭ ‬وجان‭ ‬دولوز،‭ ‬عشيق‭ ‬سيمون‭ ‬دو‭ ‬بوفوار‭.. ‬المنتج‭ ‬والمخرج‭ ‬السينمائى،‭ ‬فى‭ ‬مذكراته‭ ‬‮«‬أرنب‭ ‬باتاجونيا‮»‬‭ (‬The Patagonian Hare‭) ‬يتحدث‭ ‬لانزمان‭ ‬بتفصيل‭ ‬عن‭ ‬المحطات‭ ‬الرئيسية‭ ‬من‭ ‬حياته‭. ‬وعلاقة‭ ‬لانزمان‭ ‬باليهود‭ ‬هى‭ ‬علاقة‭ ‬كل‭ ‬المولودين‭ ‬لفئة‭ ‬اجتماعية‭ ‬مهمشة‭.. ‬عند‭ ‬دعوة‭ ‬ديجول‭ ‬حظر‭ ‬بيع‭ ‬الأسلحة‭ ‬لإسرائيل‭ (‬يونيو‭ ‬1967‭)‬،‭ ‬صرح‭ ‬لانزمان‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬إسرائيل‭ ‬يعنى‭ ‬إبادة‭ ‬ثانية‭ ‬ستكون‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬المحرقة‭ ‬النازية‮…‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬حريتى،‭ ‬ومن‭ ‬دونها‭ ‬أشعر‭ ‬بالعرى‭ ‬وبأننى‭ ‬فى‭ ‬خطر‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لعب‭ ‬عليه‭ ‬فى‭ ‬أبرز‭ ‬أعماله،‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬Shoah‮»‬‭ ‬الوثائقى‭ ‬الملحمى‭ ‬الشهير‭. ‬‮«‬كان‭ ‬دفاعه‭ ‬الشرس‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفظاعاتها‭ ‬أسوأ‭ ‬ما‭ ‬تركه‭ ‬فى‭ ‬سجل‭ ‬مواقفه‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬محط‭ ‬انتقاد‭ ‬متكرر‮»‬‭.‬

قدم‭ ‬فى‭ ‬فيلمه‭ ‬‮«‬Tsahal‮»‬‭ ‬صورة‭ ‬متحيزة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلى‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأ‭ ‬تصويره‭ ‬عام‭ ‬1987،‭ ‬وهى‭ ‬السنة‭ ‬نفسها‭ ‬التى‭ ‬اندلعت‭ ‬فيها‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأولى،‭ ‬وأنهاه‭ ‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام؛‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬إسحاق‭ ‬رابين‮»‬‭ ‬الجيش‭ ‬فى‭ ‬خدمة‭ ‬لانزمان‭ ‬فأجرى‭ ‬مقابلات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭ ‬الإسرائيليين؛‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬حميمياً‭ ‬ودوداً،‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬الشغف،‭ ‬عانق‭ ‬الجنود‭ ‬فى‭ ‬مدرسة‭ ‬الطيران،‭ ‬وأبدى‭ ‬إعجابه‭ ‬بمعداتهم‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬مظهرهم،‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬أراد‭ ‬إظهار‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجنود‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الجيش‭ ‬الشاب‭ ‬أبناء‭ ‬فيليب‭ ‬مولر‭ ‬وأحفاده‭ ‬ورفاقه‭ ‬فى‭ ‬المأساة،‭ ‬هم‭ ‬فى‭ ‬العمق‭ ‬كآبائهم‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬الفارق‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬‮«‬جيشاً‭ ‬يمثل‭ ‬انتصار‭ ‬الشعب‭ ‬اليهودى‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬بحمل‭ ‬السلاح‮»‬‭ ‬فى‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬مضطهدون‭ ‬لعقود‭.‬



يقول‭ ‬فى‭ ‬‮«‬أرنب‭ ‬باتاجونيا‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬عرض‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يرى‭ ‬من‭ ‬معدات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلى‭ ‬أكثر‭ ‬كثيراً‭ ‬مما‭ ‬طلبه‭ ‬‮«‬الطائرات‭ ‬بلا‭ ‬طيار،‭ ‬الاختراع‭ ‬الإسرائيلى‭ ‬الرائع‮»…‬‭ ‬كانت‭ ‬المشاهد‭ ‬فى‭ ‬الفيلم‭ (‬تساهال‭) ‬تشكل‭ ‬مقابلاً‭ ‬بصرياً‭ ‬مدهشاً‭ ‬لما‭ ‬عرضه‭ ‬لانزمان‭ ‬فى‭ (‬شواه‭)‬،‭ ‬آليات‭ ‬الحياة‭ ‬كالقطارات‭ ‬والشاحنات‭ ‬ظهرت‭ ‬كآلات‭ ‬موت‭ ‬فى‭ (‬شواه‭)‬؛‭ ‬وآليات‭ ‬الموت‭ ‬فى‭ ‬فيلم‭ (‬تساهال‭) ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬مقاتلة‭ ‬ودبابات‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬آليات‭ ‬حياة،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬قسماً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬تساهال‭ ‬كان‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬قصيدة‭ ‬تتغنى‭ ‬بدبابة‭ ‬الـ‭ ‬‮«‬ميركافا‮»‬‭ ‬التى‭ ‬عرضها‭ ‬لانزمان‭ ‬ببطء،‭ ‬تتهادى‭ ‬فى‭ ‬الصحراء،‭ ‬تجسد‭ ‬عودة‭ ‬اليهود‭ ‬عبر‭ ‬الاستئثار‭ ‬بالقوة‭ ‬‮«‬هل‭ ‬تحب‭ ‬الدبابات؟–‭ ‬يسأل‭ ‬لانزمان‭ ‬جندياً‭ ‬شاباً‭- ‬نعم‭ ‬أحبها،‭ ‬أحب‭ ‬قيادتها‭ ‬وأن‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬منها،‭ ‬الدبابة‭ ‬آلة‭ ‬جميلة‮»‬‭. ‬

تساهال‭ ‬فيلم‭ ‬عن‭ ‬الخلاص‭ ‬باستخدام‭ ‬القوة،‭ ‬هكذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسميه،‭ ‬يقول‭ ‬أحد‭ ‬الضباط‭ ‬فيه‭: ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬علينا‭ ‬مطاردتهم،‭ ‬نهاجم،‭ ‬نهاجم،‭ ‬لكن‭ ‬وفق‭ ‬خطة‮»‬‭. ‬لا‭ ‬يدرى‭ ‬أحد‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬يعود‭ ‬الضمير‭ (‬هم‭) ‬فى‭ ‬‮«‬نطاردهم‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يشرح‭ ‬الفيلم‭ ‬ذلك،‭ ‬ولم‭ ‬يسمِّ‭ ‬‮«‬الأعداء‮»‬‭ ‬كذلك‭.‬

لقد‭ ‬كان‭ ‬دفاعه‭ ‬الشرس‭ ‬عن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفظاعاتها‭ ‬أسوأ‭ ‬ما‭ ‬تركه‭ ‬فى‭ ‬سجل‭ ‬مواقفه‭ ‬التى‭ ‬كانت‭ ‬محط‭ ‬انتقاد‭ ‬متكرر‭ ‬دفعت‭ ‬مثقفين‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬‮«‬ريجيس‭ ‬دوبريه‮»‬‭ ‬وغيره‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلى‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬يطالبونه‭ ‬فيها‭ ‬بموقف‭ ‬إنسانى‭ ‬ينحاز‭ ‬للضحايا،‭ ‬ختمها‭ ‬‮«‬رونى‭ ‬برومان‮»‬‭ ‬الطبيب‭ ‬الفرنسى‭ ‬اليهودى‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬بالسؤال‭: ‬‮«‬كيف‭ ‬ليهودى‭ ‬ناجٍ‭ ‬من‭ ‬المحرقة‭ ‬أن‭ ‬يصطف‭ ‬مع‭ ‬القاتل‭ ‬ويشيح‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬ضحاياه؟‮»‬‭.‬