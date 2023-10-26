حفل إليسا باللون الأسود في موسم الرياض 2023.. “حداد” ولا “موضة”

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر اللون الأسود على حفل الفنانة إليسا، مساء أمس، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، بتقنية “أون لاين”، مع فرقتها الموسيقية، وسط موجات الغضب والعتراض على إقامة حفلاته مع الأحداث الراهنة في فلسطين.

أجواء حفل إليسا أون لاين في موسم الرياض 2023

تغنت إليسا بتوليفة غنائية بين القديم والجديد مع تفاعل كبير من جمهورها، وقت عرضها عبر أحد التطبيقات الجديدة التي تم تدشينها بالتزامن مع بدء الموسم، لعرض الحفلات التي تقام بتلك التقنية.

هل الفستان الأسود لـ إليسا في موسم الرياض لتهدئة غضب الجمهور من إقامة الحفلات

قدمت إليسا الحفل وسط سيل من الاعتراضات والانتقادات على إقامة حفلات موسم الرياض في ظل الأحداث العصيبة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الحرب الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت بعملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الجاري، فهل كان الفستان الأسود تهدئة الغضب رمزًا مع استكمال جدولها الغنائي، أم هو مجرد لون بمحض الصدفة.

واستمرت التعليقات قبل وبعد الحفل منتقدة استمرار الحفلات الغنائية في ظل مشاهد القتل والدمار التي اعتلت منصات الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأكملها.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الترفيه السعودية، عن النسخة الرابعة من موسم الرياض، تحت شعار "Big Time"، والتي ستنطلق فعالياته في أواخر أكتوبر الجاري.

شوَّقَ آل الشيخ رواد موسم الرياض هذا العام لفعالياته وأحداثه الترفيهية الاستثنائية، قائلًا: "حفل افتتاح الموسم هذا العام سيقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبُمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه (نزال حزام موسم الرياض)، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل".

فعاليات موسم الرياض 2023:



سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

حفلات موسم الرياض 2023 ونجوم عربية وعالمية:

على الصعيد الغنائي، سيقدم موسم الرياض 2023 تجربة غنائية فريدة من نوعها واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة على المستوي السمعي والبصري، واستقبال نجوم الغناء محليا ودوليًا وعالميًا، التي اعتاد عليها روّاد الموسم.

يضم "موسم الرياض 2023" 3 مناطق جديدة ومجانية بالكامل، هي "سوق الأولين"، ويحتوي على أكبر مزاد أسبوعي وأكبر مساحة من الأسواق التراثية، و"حديقة الحيوانات بالرياض"، التي تمت زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 25%، كما تحتضن "حديقة السويدي" مناطق وتجارب جديدة ذات ثقافات متنوعة وعروض غنائية متجولة، ويشهد أيضًا إقامة مسابقة "الكنز" بطريقة جديدة ومبتكرة، وبجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال.