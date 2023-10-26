ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الدكتور عمرو الليثي، الحاجّة ياسمين الخيام، في حلقة خاصة من برنامج واحد من النآس، وتذاع عبر حلقتي هذا الأسبوع في العاشرة مساء الأحد والاثنين علي شاشة الحياة.

وتكشف الحاجّة ياسمين الخيام، العديد من الأسرار والكواليس في حياتها ومنها تعاونها مع كبار الملحنين محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي.

كما تتحدث الحاجّة ياسمين الخيام، عن التتر العبقري واغنية محمد رسول الله والتي عاشت لسنوات طويلة ومازالت، وايضا تتر مسلسل الأنصار، والإسلام والإنسان وساعة ولد الهدي ، وايضا تجربتها الخاصة مع الشاعر عبد الرحمن الابنودي وأغنية امتك يا محمد والتي قدمتها وقت غزو العراق للكويت وكواليس تلك الأغنية.

كما تتحدث عن أغنية استيقظي يا امتي ، واغنية المصريين اهمه ، أرض الفيروز ، وايضا تجربتها مع أسماء الله الحسني مع عمار الشريعي ، واغنية مبروك مبروك عليكم وعلينا.

كما توجه رسالة الي شعوب العالم ان تستيقظ بعد ضياع الإنسانية ، بسبب الاحداث الجارية في غزة والتي قد جددت الوجع والألم ، وتتحدث عن دور الفنانين ورسالتهم في ما يحدث في غزة وتوجه رسالة الي النجم ولاعب الكورة محمد صلاح.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاحد والاثنين عبر شاشة قناة الحياة.

ياسمين الخيام

ياسمين الخيام ضيفة عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس