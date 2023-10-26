شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر إعجاب بين هانى عادل وهبة مجدى فى رابع حلقات حكاية "عيشها بفرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من حكاية "عيشها بفرحة" عن كتاب "55 مشكلة حب" للكاتب الراحل الدكتور مصطفى محمود، والذى يتم عرضه على قناة ON، بوادر اعجاب بين هادى نصار هانى عادل ويسر (هبة مجدى)، وذلك بعدما فاجىء هادى، يسر باحضار بورتو برامى أو الرامب الخاص للكراسى المتحركة، ليساعدها على الحركة النزول من الأماكن الأعلى إلى الرصيف داخل التصوير أو في أي مكان.

وجد هادى سعادة كبيرة على وجه يسر بسبب هذه المفاجاة خاصة وأنها بحث عن شراء الرامب ولم تجدها، ليشعر هادى هو الآخر بالسعادة بكونه استطاع اسعاد شخص لديه ظروف صعبة ويكتشف ان السعادة أنواع وما شاهده مع يسر يكتشفه لأول مرة في حياته، ويقرر البحث عن الأمور التي تسعد يسر، وبعدها تتطور علاقتهما ويتجدثان تليفزيونيا بالساعات.

عاليا (نور إيهاب) تختلف مع خطيبها أحمد حول فكرة الزواج في منزله البعيد تماماً عن منزلها، لرغبتها في البقاء بجانب شقيقتها يسر طوال الوقت بسبب ظروفها، ولكن أحمد يرفض ذلك ويؤكد لها حتى لو اشترى منزل بجوار منزلهم يرفض أن تكون عاليا موجودة مع عاليا طوال الوقت، وتذهب عاليا إلى لوكيشن التصوير لمشاهدة عاليا ورؤية هادى نصار وتتصور معه.

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدى، رانيا منصور، حسن أبو الروس، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج، حنان سليمان، سالى حماد، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، محمد مرزبان، نور قطامش، مصطفى رشدى، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

"عيشها بفرحة " هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، ،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، والعمل إشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين.



عيشها بفرحة الحلقة 4