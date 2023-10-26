بالصور- زينة عماد تطّل من المستشفى بعد أزمتها الصحيّة… هذا ما كشفته

أطلّت الفنانة السعودية، زينة عماد، من المستشفى لتُطمئن جمهورها على صحتها بعد انتشار خبر تعرّضها لوعكة صحيّة شديدة.

ونشرت زينة صورة لها من المستشفى عبر حسابها الخاص على موقع “إكس” وكتبت: “اللهم لك الحمد شكراً من قلبي لكل احد دعالي وشال همي، الحمدلله فترة صعبة وعدت وصرت بصحة وعافيه ولله الحمد والمنه واعتذر من كل احد ماكنت قادرة ارد عليه ممتنة لسؤالكم واهتمامكم والله لايوريكم مكروه يارب ولا باحبابكم”.

وكانت الفنانة نوال الكويتية قد توجهت بالسلامة الى الفنانة السعودية زينة عماد بعد تعرّضها لوعكة شديدة أدخلت على أثرها الى المستشفى.

وخصّت نوال الكويتية الفنانة زينة عماد بتعليق عبر حسابها على تطبيق “إكس”، متمنية لها الشفاء العاجل بعد اصابتها بالتهاب حاد في الكبد قائلة: “زينة الحبيبة، على قدر ما أزعجني الخبر جدًا على قدر أن إيماني بالله كبير انه سيكون الى جانبك وتتعافين وتعودين بصحة وعافية وتبشرينا بسلامتك بإذن لله”.

وكانت زينة عماد قد شاركت في الفترة الماضية بسلسلة من الحفلات في الرياض منها روائع الموجي، حفلة اصدقاء محمد عبده وغيرها من الأمسيات الفنية الراقية ضمن موسم الرياض.

وقد شغل مرض زينة عماد جمهورها على مواقع التواصل حيث تمنى لها محبيها السلامة والعودة سريعًا الى جمهورها.