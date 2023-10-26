ممثل أميركي في قبضة الشرطة والعقوبة قد تصل إلى 6 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - أعلنتمحكمة نيويورك في جلستها السادسةعن تأجيل موعد محاكمة الممثل جوناثان مايجورز، المتهم بقضية "العنف الأسري"، إلى 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



وقرر قاضي المحكمة العليا في نيويورك، أنالممثل مُذنب، وسيتم النطق بالحكم النهائي عليه بتاريخ ٢٩ تشرين الثاني المقبل، بعد أنرفض طلب محامي دفاع مايجورز، برفض القضية.

ويواجه الممثل عقوبة بالسجن من ٦ أشهر إلى ٦ سنوات، بعد اتهامه بالعنف الأسري.

يشارإلى أن الجيش الأميركي كان قد سحب الإعلان الذي ظهر فيه أخيراً نجم أفلام "مارفل"، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء على امرأة.

ويواجه جوناثان مايجورز تهماً عديدة، منها الاعتداء، التحرش والخنق.

يذكر أنه في تاريخ ٢٥ آذار ٢٠٢٣، ألقت قوات الشرطة القبض علىجوناثان مايجورز، البالغ من العمر ٣٣ عاماً، في في ولاية نيويورك الأميركية، وذلك بتهمة العنف الأسري، بعد خلاف مع امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً.

وكانت شرطة نيويورك قد أصدرت بياناً، قالت فيه إنه تم الإبلاغ عن اعتداء على امرأة تبلغ من العمر ٣٠ عاماً ومحاولة خنقها، ليتم نقلها لاحقاً إلى المستشفى، مع إصابات طفيفة في الرأس والرقبة.