نداء شرارة تبكي يوميًا… هذا ما كشفته

أعربت الفنانة الأردنية، نداء شرارة، عن حزنها الشديد عمّا يحدث من قتل للأطفال والنساء والشيوخ في غزة بسبب الحرب الدائرة في فلسطين.

وكشفت نداء شرارة، في تصريح لـ “القاهرة ٢٤”، إنها تبكي يوميًا بسبب الأحداث الأليمة والمشاهد الدمويّة لأطفال غزة قائلة:”أبكي كل يوم من الذي بيحصل في غزة. وأتمنى الأزمة تنتهى سريعًا، وستبقى فلسطين بلد حر ومستقّل”.

وتغيب نداء عن التواصل عبر حسابها الخاص على موقع “إكس”، بينما تنشط على موقع انستغرام من خلال منشورات داعمة لفلسطين.

آخر اعمال نداء اغنية “جايين نباركلك”، من كلماتها وبلحن فولكلوري من توزيع رافي وانتاج جان ماري رياشي.