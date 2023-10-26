ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الصورة الأولى لكواليس فيلم "فرقة الموت"، والذي بدء تصويره منذ أيام قليلة.

وفي الصورة، ظهر الممثل المصري أحمد عز، بطل العمل، بشاربين خفيفين وملابس تعود الى أربعينيات القرن الماضي، والتي تدور خلالها أحداث الفيلم، وهو إلى جانب سيدة.

والفيلم من بطولة منة شلبي وآسر ياسين وأحمد عز، من إخراج أحمد علاء وتأليف صلاح الجهيني.

وجاء هذا الفيلم بعد عدة أفلام جمعت أحمد عز ومنة شلبي وأبرزها: "الجريمة" و"بدل فاقد"، بالإضافة إلى ظهورها ضيفة شرف في فيلم "حلم عزيز".

كانت هذه تفاصيل خبر إليكم الصورة الأولى من فيلم "فرقة الموت".. هكذا بدى أحمد عز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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