هذا ما حققته أغنية هاني شاكر الجديدة " الهوية عربي "

ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية الفنان المصري هاني شاكر " الهوية العربية" التي طرحها يوم أمس عبر صفحته على يوتيوب 34 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها، التي طرحها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وأحداث غزة، أكثر من 30 ألف مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية، والأغنية من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين .
ومن ناحية أخرى تناول هاني موضوع تأجيل موعد مهرجان الموسيقى العربية، فأكد أنه سيعلن في وقت قريب عن الموعد الجديد والمناسب للمهرجان بما ينسجم وطبيعة الأوضاع السائدة في فلسطين.
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