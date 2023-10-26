بالفيديو - شبيه تامر حسني يثير إستغراب الجمهور.. لن تصدق الشبه

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات شاب يشبه الفنان المصري تامر حسني بشكل رهيب، وتم تداول الصور بشكل كبير حيث تم نشرها في سياق النكتة : " مش ممكن الفنان جابر حسني ! "

فالصور والفيديوهات تعود لشاب أردني مقيم في مدينة الإسماعيلية في مصر ويدعى " Mido Samy" وينشر تلك الصور والفيدوهات عبر حساباته في مختلف المنصات التي تبرز الشبه الكبير بينه وبين تامر .



ومن ناحية أخرى، شارك الفنان تامر حسني فيديو، عبر صفحته، وعلق عليه قائلا "فاكرين خوف الطفل ده والفزع اللي كلنا شوفناه على ملامحه لما شوفت الڤيديو ده حسيت بشوية أمل لما شوفته مبتسم تاني وبيلعب زيه زي أي طفل في سنه حقه إنه يكون دلوقتي بيلعب ومبسوط".

"يا رب يا رحيم نشوف كل أطفال غزة كده وترجعلهم الفرحة من تاني واللي ملحقناش نشوفهم كده.. هم عند ربهم في فرحة أكبر من كده في جنات النعيم اللهم احفظ غزة وأهل غزة وأطفال غزة آمين آمين آمين يا رب العالمين".



