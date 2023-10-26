"مش سامعينك من صوت الشهداء".. تامر عاشور على حافة الهاوية

ياسر رشاد - القاهرة - آثار الفنان تامر عاشور، غضب عدد كبير من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك منشور جديد عبر إحدى المنصات الشهيرة، وتضمن تفاصيل خاصة عن حفل غنائي جديد أحياه أمس في ظل الأحداث المآساوية التي يمر بها سكان غزة بفلسطين، ما جعله في مرمى الانتقادات.

تعرض تامر عاشور لهجوم عنيف من قبل جمهوره على موقع التدوينات الأشهر عالميًا "إكس"، بعد إقامته حفلًا غنائيًا أمس ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على الرغم من أن الحفل دون جمهور نظرًا للظروف الإنسانية في غزة، إلا أن الجمهور واصل هجومه عليه واعتبر أن ذا الفعل لا علاقة له بالإنسانية.

تامر عاشور

تامر عاشور يغلق التعليقات على منشور آثار غضب متابعيه

وبعد الهجوم الشديد الذي تعرض له تامر عاشور، اضطر لغلق خاصية التعليقات على منشور خاص بالحفل الذي أحياه أمس بالسعودية، ما دفع الجمهور إلى مقارنته بالفنان محمد سلام الذي قرر الانسحاب من فعاليات موسم الرياض، إذ كان مقرر أن يشارك في مسرحية "زواج اصطناعي".

بدأ الهجوم عندما نشر "عاشور" تفاصيل خاصة بالحفل عبر منصة "إكس"، قائلًا: "بعد ساعة هكون معاكم في أول حفلات we book"، وهي منصة جديدة تمكن الجمهور مشاهدة الحفلات اونلاين من خلالها ".

تامر عاشور

"وطي الصوت الأطفال بتموت".. تامر عاشور في مرمى الانتقادات

وسرعان ما انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه، والتي جاء من بينها: "مش سامعينك من صوت الشهداء"، "العيب مش فيك بصراحة، العيب في اللي بيحضرلك وعنده نفس يرقص".

وكتب متابعين آخرين: "التأجيل أفضل.. عارف إن دي لقمة عيش إنما الموقف الحقيقة لا يحتمل حفلات وفي ناس بتموت"، "ياعيب الشوم عليك وبس نزلت من عيني الأرض"، "متنساش تقف دقيقة حداد على اللي بيموتوا في كل دقيقة بتعدي وإن في 2 مليون بني آدم أطفال بيتبادوا دلوقتي"، "وطبعًا هنقف دقيقة حداد على أرواح إخواتنا في فلسطين ونرفع علم فلسطين ونخدر الضمير".

وفي سياق متصل، يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلين غنائيين، يوم 3 نوفمبر المقبل بدولة الإمارات، والثاني 10 في أحد المتنزهات الشهيرة بالشيخ زايد.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل متنزهة الشيخ زايد، التبرع بجزء من ثمن التذاكر في كل حفلاتنا القادمة ابتداءً من حفل الفنان تامر عاشور إلى مؤسسة الهلال الأحمر، بسبب الأوضاع المآساوية التي يعيشها جميع أهالي قطاع غزة بعد العدوان الغاشم عليهم من الكيان الصهيوني.