قطار مشروع أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية يصل بورسعيد



ياسر رشاد - القاهرة - أهل مصر .. وصل ظهر اليوم قطار مشروع أهل مصر فى الأسبوع الـ27 لأطفال المحافظات الحدودية، حاملاً 200 طفل ما بين 12 و16 عامًا عبر حافلاته، إلى محافظة بورسعيد العريقة.



الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني، تطلق فعاليات أسبوع جديد لأطفال المحافظات الحدودية فى المدينة الباسلة.

وبدأت إجراءات تسكين الأطفال والمدربين وتوزيع الورش التى ستقام خلال الأسبوع على المشرفين والمدربين.

ومن المقرر أن يشهد قصر ثقافة بورسعيد غدًا (الجمعة) انطلاق أولى فعاليات الأسبوع الـ27 لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" الذى يقام تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بإشراف عام للمخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا للمشروع، ولاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والمشرف التنفيذي، ويستمر حتى 3 نوفمبر المقبل.

من ناحيتها، صعدت لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والمشرف التنفيذي، إلى الأتوبيسات واطمأنت على كل ما يخص الرحلة.

كان رئيس هيئة قصور الثقافة، عمرو البسيوني، قال إن الأسبوع الثقافي يأتي استمرارًا للفعاليات المقامة ضمن برامج العدالة الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة، بهدف تطوير مهارات وقدرات الأطفال من سكان المحافظات الحدودية في النواحي الثقافية والفنية والإبداعية كافة، ولتأصيل الهوية الثقافية للطفل وحمايته من فكرة الغزو الثقافي من خلال الاستعانة بنخبة من الخبراء والفنيين في مختلف المجالات.

وأضاف "البسيوني" أن الأسبوع يعد من أهم الأنشطة فهو بمثابة همزة وصل بين أطفال المحافظات الحدودية المختلفة، الأمر الذي يتيح لديهم الفرصة للتعلم وتبادل الأفكار، من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص كل ما يتعلق بقضايا الطفل.

المخرج المسرحي أحمد السيد

من جانبه أشار المخرج المسرحي أحمد السيد، عضو اللجنة العليا للمشروع، أن الأسبوع الثقافي يستضيف مجموعة من أطفال المحافظات الحدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب وشلاتين، أطفال "أبو رماد" بالبحر الأحمر، وأطفال الأسمرات بالقاهرة.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم تقسيم المشاركين خلال فترة تنفيذ المشروع وفقًا للفئة العمرية ومواهبهم لتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل.

وأوضحت لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والمشرف التنفيذي للأسبوع، أن الأسبوع الثقافي للطفل يشتمل على عدة فعاليات تتنوع ما بين المحاضرات واللقاءات التوعوية والتثقيفية، إلى جانب الورش المتنوعة والمنفذة بقصر ثقافة بورسعيد، منها ورشة تعليم كتابة السيناريو، ورشة كتابة وإلقاء الشعر، وهناك أيضًا الورش الفنية وتشمل ورشة الرسم بالموسيقى، ورشة التصوير بالموبايل، ورشة الأداء المسرحي "اعرف بلدك"، ورشة أساسيات الموسيقى، وأخيرًا ورشة مسرح العرائس والأراجوز.

وعن ورش الحرف اليدوية والتراثية قالت هناك ورش متنوعة لنخبة من المتخصصين منها ورشة تعليم المصنوعات الجلدية، ورشة الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، تعليم الأركت، تصميم حقائب بالشبك، وورشة تعليم الحقائب بالخرز.

كما يتضمن الأسبوع الثقافي في برنامجه عددا من الزيارات والجولات الميدانية للأماكن والمعالم السياحية بالمدينة منها المتحف القومي ببورسعيد "المتحف الحربي"، مدينة بورفؤاد، جبل الملح، حديقة فريال، متحف النصر، حديقة المسلة، ترسانة قناة السويس، شاطئ نادي المحافظة، هذا بالإضافة إلى رحلة بحرية في القناة للتعريف بتاريخ تلك المدينة الباسلة.

ويضم المشروع في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات هذا الأسبوع الثقافي بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. چيهان الملكي.

مشروع "أهل مصر" فى سطور

مشروع "أهل مصر" أطلقته الهيئة العامة لقصور لثقافة عام ٢٠١٨ تحت شعار "يهمنا الإنسان" ويشرف عليه المخرج أحمد السيد، عضو اللجنة العليا،

يستهدف المشروع ٣ فئات وهي: الأطفال والشباب والمرأة من أجل:

رفع الوعي لدى للأسرة المصرية

الحفاظ على الهوية الثقافية

تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه.