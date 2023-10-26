أزمات أسما شريف منير مع الجمهور .. والأخير يعلق "عايزة تريند"

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح اسم أسما شريف منير مرتبط بالأزمات عبر السوشيال ميديا،إذ اتهمها الجمهور مرار وتكرار بالإفتعال الأزمات بحثًا عن التريند فقط، حيث أثارت أسما شريف منير ضجة واسعة مؤخرا، بتصريحاتها الجريئة حول الدين الإسلامي وتفكيرها في ارتداء الحجاب، وذلك خلال ظهورها في بث مباشر مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقالت:"اللي بيحصل دا أكيد له سبب، وعلى أصعدة كتير أوي"، مشيرة إلى أن ما حدث أظهر طيبة وصفاء قلوب المسلمين وحب الأهالي لبعضها وخوفهم على بعض، حيث قالت: "الإسلام ابتدى يظهر، وبان اد إيه المسلمين طيبين، وأد إيه في ناس كتير أوي بتخاف على بعض وبان حبنا للبلد.

وصرحت أسما بأن الأحداث في غزة غيرت في شخصيتها ومعتقداتها الدينية ١٨٠ درجة، حيث قالت: "من ساعة اللي حصل في غزة وأنا خدتها عند مع نفسي والتزمت في الصلاة وبقالي 15 يوم ملتزمة وقللت خروجي جدًا ودي حاجة مريحاني جدًا".

وأضافت أسما: "كل مرة الصلاة بتريحني وبتلهي في الدنيا ولكن دلوقتي بحاول، ونفسي انتظم على الصلاة لغاية ما أموت، المفروض الواحد يلتزم في الصلاة الأول وبعدين يغطي شعره".

وأبدت أسما شريف منير رغبتها في ارتداء الحجاب قائلة: "نفسي أعمل كده وربنا يهديني للحجاب، أنا خايفة أعمل حاجة تكون مثال مش كويس للحجاب، ودايمًا الواحد لما بيبدأ في الخيط الأولاني ومينفعش تنفره في الحاجة دي، ولازم دايمًا لما تشوف حد بيعمل حاجة ساعده وأدعيله بالهداية، ولو أنت شايف حد أبو لهب افتح نفسه على الدين، واقتضى بالرسول عليه الصلاة والسلام.



وأكدت أسما أنها أصبحت لا تخشى الموت بعد انتظامها في الصلاة وتقربها من الله عز وجل خلال الأيام الأخيرة حيث قالت: "بعد ما التزمت بالصلاة حسيت إني ممكن أموت عادي، أنا دايمًا خايفة من الموت لأني دايمًا حاسة إن ناقصني حاجات كتير قوي ومش عارفة هقف إزاي قدام ربنا، خايفة أموت وأنا مش جاهزة".

واختتمت أسما حديثها قائلة: "ربنا يثبتني على الصلاة دايمًا والواحد نفسه السيئة والشيطان ساعات كتير بيدمر العلاقة اللي بيني وبين ربنا، وبحس إني لما بصلي بكون هادية وربنا هاديني وفي حد في ضهري ومفيش حد هيأذيني وعندي ثقة إن ربنا معايا".

أسما شريف منير تحلق شعرها

ظهرت الفنانة أسما شريف منير بإطلالة مختلفة مثيرة للجدل في مهرجان القاهرة للدراما، حيث أطلت بفستان جرئ وشعر محلوق، ما جعلها محل حديث الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثيرة حالة من الجدل حولها إذ تسائل الجميع هل هي مُصابة بمرض ما أم حلقت شعر رأسها لتحتل التريند.

قالت :"طيب أول حاجة شكرًا على كل ردود الفعل، الوحشة والحلوة كلها، وشكرَا لكل الناس اللي كانت خايفة وقلقانة عليا، ممكن بقى أقولكم الحكاية من وجهة نظري ببساطة".

أولاً الحكاية جت بالصدفة جدًا وكان قرار لحظي وانفعالي جدًا ومش ندمانة عليه، تاني حاجة أنا مش بعمل كده علشان أطلع تريند بس كنت عارفة أني هبقى تريند، في فرق كبير بين عايزة وعارفة، على فكرة التريند ده نقمة مش حاجة حلوة خالص بس مش هدخل في الجدل ده دلوقتي.

ثاني حاجة أنا الحمد لله كويسة ومبسوطة ومش واخدة الخطوة دي بسبب اكتئاب خالص بالعكس دي صفحة جديدة حلوة مليانة تفاؤل وقوة وارادة وتحدي وجرأة وشجاعة وكل حاجة إيجابية في الكون، أنا فعلا من فترة كنت بمر بمرحلة صعبة جدًا بس كنت في رحلة بقالي شوية بتعافى منها وبقف على رجلي من الأول وكان أخرها رحلة دهب، وبالعكس ده مش اكتئاب ده مرحلة انتقالية مؤمنة اني هحقق فيها حاجات كتير.

آخر حاجة الجماعة اللي مكبرين الموضوع ( ده شعري مش شعرك) حاجة كدة بجد أخيرة ( انا عاجبني شكلي جدًا بصراحة، شكله جامد ومديني ثقة في نفسي جدًا) بحبكم أوي بجد".

أسما شريف منير تهاجم الشيخ الشعراوي

بدأت أزمة مهاجمة أسما شريف منير لـ الشيخ محمد متولي الشعراوي عندما طلبت من متابعيها عر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترشيح عدد من أسماء الشيوخ الذين يثقون في آرائهم وفتواهم نظرًا لعدم ثقتها في الكثير من الدعاة الذين تعرفهم، اهتم عدد من متابعيها بالأمر وذكر العديد منهم أسم الشيخ الشعراوي، إلا أنها هاجمته قائلة:" طول عمري كنت بسمعه زمان مع جدي الله يرحرمه، ومكنتش فاهمة كل حاجة، لما كبرت شفت كام فيديو مصدقتش نفسي من كتر التطرف، كلام فعلاً معرفتش استوعبه، حقيقي استغربت وهدولكم على الفيديوهات اللي خلتني أبطل أشوفه".

فور أن علقت أسما بهذه الكلمات، انهالت عليها الكثير من التعليقات الناقدة لها والغاضبة من حديثها، حيث أن الكثيرين يعتبرونهم إمام الدعاه وهو من أفنى عمره في سبيل الدعوة، حتى أن والدها الفنان شريف منير، خرج إلى المتابعين في مقطع فيديو يطلب من خلاله أن يسامحوها على حديثها وأنها لم تقصد الإساءة للشيخ الشعراوي.

كتبت بعد ذلك أسما شريف منير منشورعبرموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعتذر خلاله للجميع قائلة: " حصل بيني وبين شخص حوار اسات فيه التعبير عن اللي عايزة أقوله وحساه، أتفهم كلامي على أني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي أنا بتكلم من غير ما بحسب كللامي وأنا مقصدتش أي حال من الأحوال أني أغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده.. انا بعتذر جدًا جدًا علشان لم استطع أن أحسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن علشان لسة بتعلم وده عن عدم إدراك أنا لسة بتكلم عن طبيعتي زي أول يوم قررت أني أظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم أخد بالي من كل كلمة بقولها علشان كل حاجة بتتحسب عليا وده جديد على".

كل ما في الموضوع اني كنت بدور على مرجع ديني ودروس دينية علشان أفهم بشكل مبسط وعلشان أفهم كنت محتاجة حاجة تناسب استيعابي، والشيخ الشعراوي أعمق من قدراتي لأني في حاجات فعلا مفهمتهاش، وأنا مبتدئة بحاول أتعلم وأقرب أكتر من ربنا، وعمومًا أنا بعتذر فعلاً عن ذلة لساني وكلمتي وحقيقي اني أكن للشيخ الشعراوي كل احترام وتقدير رحمه الله وجزاه كل خير، وربنا عالم نيتي ايه".