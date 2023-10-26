تطورات حالة شريف حلمي الصحية بعد مغادرة المستشفى

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الفنان شريف حلمي، لأزمة صحية طارئة، وذلك حسبما كشفت ابنته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وجهت هايدي، ابنة الفنان شريف حلمي، رسالة إلى والدها، وكتبت: "حبيبي وروحي وأغلى إنسان في حياتي، يا رب أشوفك دايما كويس، كل حاجة هتعدي وهتبقى كويس عشان ربنا مش بيعمل حاجة وحشة، وأنا مقدرش أعيش من غيرك والله العظيم".

وكشف شريف حلمي، تطورات حالته الصحية خلال تصريحات صحفية، وقال إنه تعرض لوعكة صحية أدت إلى دخوله المستشفى ولكنه خرج الآن وفي حالة تحسن، ويمكث حاليًا في المنزل مع عائلته ".

آخر أعمال الفنان شريف حلمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف حلمي، حكاية "تقلها دهب" ضمن حكايات مسلسل إلا أنا، والتي تسلط الضوء على البطلات المصريات في الأولمبياد، وبطلة العالم في الكاراتيه، وهي فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية في البطولة لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو.

أبطال حكاية تقلها دهب

المسلسل بطولة كلًا من: "منال سلامة وأيمن الشيوى، ومحمد أحمد ماهر، ياسرعلى ماهر، وإسماعيل شرف، وشريف حلمى، وسعيد صديق، ومحمد غنيم، وسمير بدر، تأليف يسرى الفخرانى وحسن كمال، من إخراج أحمد يسرى.

معلومات عن الفنان شريف حلمي

ممثل ومؤلف مصرى شاب، لمع تليفزيونيا فى العديد من الادوار الجادة، اشتهر بأداء أدوار الشر، والتي حاول الخروج منها فقدم أدوارا كانت من أشهرها دور الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل فى المسلسل الدرامي "ناصر" في رمضان 2008 مع المخرج باسل الخطيب.