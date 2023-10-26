نجوم الفن بقيادة أشرف زكي يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني .

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "الهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث علي الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لايصالها إلي الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الاحمر المصري.