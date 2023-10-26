أتوبيس الفن الجميل يصطحب طلاب المدارس لزيارة مجمع الأديان

ياسر رشاد - القاهرة -

نظم أتوبيس الفن الجميل، زيارة تثقيفية لمجمع الأديان لتلاميذ مدرسة الشيماء الابتدائية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لتثقيف النشء فنيا وثقافيا من خلال زيارات ميدانية وثقافية للمواقع الأثرية يتخللها ورش فنية وأشغال يدوية.

ورش فنية

وشهدت الزيارة ورشة فنون تشكيلية لرسم لوحات فنية باستخدام ألوان الباستيل الزيتية على أوراق الكانسون البيضاء لتعكس أنامل الأطفال مدى تأثرهم بالأيقونات القبطية ومشتملات المتحف القبطي الذى تضم أروقته لوحات من النسيج القباطي والفن القبطي الذي تجسده اللوحات المزينة لجدران المتحف أدارها الفنان مصطفى إسماعيل.

وفي سياق الأنشطة المقدمة للطفل نفذ فنانو قصر 25 يناير للطفل أنشطة فنية وثقافية لتلاميذ مدرسة نجم الدين الابتدائية، تضمنت مسابقة ثقافية بعنوان "من أنا" عن أشهر الشخصيات التاريخية الذي أثرت فى تاريخ مصر وأشهر أقوالهم المأثورة التي مازالت حاضرة في الأذهان حتى الآن قدمتها المدربة فاطمة شعبان، كما عقدت ورشة لعمل مجسم للضفدع بورق الكانسون نفذتها وفاء أبو الفضل، بالإضافة لورشة لعمل وردة بورق الفوم نفذتها مريم حسن.

تأتي الفعاليات بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، وضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في سياق برامج مكثفة لهيئة قصور الثقافة لطلاب وطالبات المدارس.