محمد سلام| مصير دوره في مسرحية زواج اصطناعي بعد اعتذاره

ياسر رشاد - القاهرة - لم يُخفَ عن الجميع خبر اعتذار الفنان محمد سلام عن دوره في مسرحية زواج اصطناعي، قبل ساعات من تحضيراتها، بسبب الأحداث الراهنة التي تشهدها فلسطين، حيث صعد اسمه فورًا محركات البحث المختلفة، وانطلاق حملات التأييد والمعارضة لموقفه.

محمد أنور بديل عن محمد سلام في زواج اصطناعي

أُعلن قبل قليل حصول الفنان محمد أنور على دور محمد سلام في مسرحية زواج اصطناعي، وبالفعل بدأ على الفور حضور تجهيزات واستعدادات المسرحية مع نجومها.

محمد أنور

قدم محمد سلام اعتذاره عن المسرحية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلا: "السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر، هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية واهزر وارقص وأخواتنا في فلسطين عمالين يقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم".

وتابع "أنا مش هقدر أسافر طبعًا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة المفروض إني أسافر بكره إن شاء الله لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل، فأنا ازاي أروح اعرض وناس بتموت في فلسطين، حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بقتلهم بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وارقص، فأنا بعتذر عن المشاركة في موسم الرياض واللي بيحصل في فلسطين قضية كل مسلم، وواجب على كل مسلم، فأنا مش في إيدي حاجة أقدر أقدمها، فلما نموت وربنا يسألنا عملت إيه لأخوك في فلسطين أنا هرد أقول إيه؟ هقول في وقت الأحداث في فلسطين أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية وبرقص وأغني فأنا مش هقدر أعمل كده».

واختتم: «كان عندي الموسم يتأجل أو يتلغى، فأنا مش هقدر أشارك في المهرجان ده وحابب أقول إني كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه؟ والتمثيل هو أكل عيشي، لكن لو مسافرتش هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لا».

محمد سلام من فيديو اعتذاره

مسرحية زواج اصطناعي من بطولة مي عز الدين، بيومي فؤاد، إيمان السيد، سليمان عيد، دنيا المصري، مصطفى غريب".

موعد عرض مسرحية زواج اصطناعي

ومن المقرر أن تُعرض مسرحية زواج اصطناعي ابتداءً من 30 أكتوبر الجاري على مسرح محمد العلي بالرياض، ويتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

فعاليات موسم الرياض النسخة الرابعة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الترفيه السعودية، عن النسخة الرابعة من موسم الرياض، تحت شعار "Big Time"، والتي ستنطلق فعالياته في آواخر أكتوبر الجاري.

شوق آل الشيخ رواد موسم الرياض هذا العام لفعالياته وأحداثه الترفيهية الاستثنائية، قائلًا: "حفل افتتاح الموسم هذا العام سيقام من قبل أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم، وبُمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه (نزال حزام موسم الرياض)، الذي يُعد الحدث الأول والأكبر من نوعه، وأحد أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل".