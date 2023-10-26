مواعيد العرض الثانى لمسلسل "ليلة السقوط"

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت قنوات"روتانا دراما" العرض الثانى لمسلسل"ليلة السقوط"، ويعرض فى الساعة الـ 10مساءً والإعادة فى الـ 8 صباحا بتوقيت السعودية، وتصدرالعمل منذ عرض حلقته الأولى أعلى نسب المشاهده عبر القناة.

وقال المنتج د. قيس الرضواني، ان العمل تصدر عرضه الأول الأعلى مشاهده فى الدول العربية خلال عرضه فى شهر رمضان المنقضى، وحقق نسب مشاهده عالية تخطت حاجز ال30 مليون عبر قناة زاكروس والمنصات، وهو ماجعل القنوات تعرضه للمره الثانية عبر شاشتهاـ وبدأت روتانا دراما فى عرضه الأن، ومن المقرر أن تعرض قنوات زاجروس وال بى سى العرض الثانى فى شهر نوفمبر.

العمل يقدم احداث حقيقية وتوثيقية للفترة من 2014 وحتى 2017، ويوثق لأحداث تبرزتكاتف الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه ومذاهبه في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل، ويحكى في إطار درامي تشويقي توثيقي الجرائم التي ارتكبها الإرهاب الأسود في الموصل وسنجار في 3 سنوات عجاف شهدت خلالها المناطق أحداثاً مأساوية دموية.

ويعرض لأول مرة دور القوات العراقية من الجيش ومكافحة الارهاب والبيشمركة والحشد في دحر تنظيم داعش الإرهابي في الفترة من 2014 وحتى 2017 بمعركة تحرير الموصل، العمل استغرق الإعداد له 3أعوام، من انتاج شركة بلاحدود لـ د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر

وشارك في مسلسل " ليلة السقوط " أكثرمن 130 فنانا وفنانة من كل دول العالم منهم احمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور وكنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، وإخراج ناجى طعمى.