القائمة الكاملة لأفلام أسبوع السينما الفلسطينية في تونس

ياسر رشاد - القاهرة - في حدث فريد من نوعه، تأتي تونس بمهرجان أسبوع السينما الفلسطينية، لتؤكد بأن للفن رسالة قوية في أوقات الشدة بشكلٍ كبير، خصوصًا مع الأحداث العصيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني مع الهجوم الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، قررت المكتبة السينمائية التونسية تنظيم فعالية “أسبوع السينما الفلسطينية”.

موعد إقامة فعالية أسبوع السينما الفلسطينية:

تنطلق فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2023 بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.

قائمة الأفلام المعروضة في فعالية أسبوع السينما الفلسطينية:

جاءت هذه الفعالية في إطار دعم تونس للقضية الفلسطينية ومناصرتها وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، يتبع عرض الأفلام الـ 8 حلقات نقاشية بحضور مخرجي الأفلام.

تأتي مواعيد عرض الأفلام كالآتي:

يعرض فيلم "عرس الجليل" للمخرج ميشيل خليفي، الثلاثاء 31 أكتوبر في تمام الساعة السادسة ونصف مساء.

يعرض فيلما "غزة مونامور" للمخرجيْن طرزان وعرب ناصر، و"عيد ميلاد ليلى" لرشيد مشهراوي، يوم 1 نوفمبر المقبل.

يُتابع جمهور الفن السابع يوم 2 نوفمبر فيلم "علم" للمخرج فراس خوري، ثم يكون على موعد يوم 3 نوفمبر مع فيلم "كتابة على الثلج" لرشيد مشهراوي، وسيكون عرض هذا الفيلم مسبوقًا بقراءات "سينما المقاومة" بمكتبة محمد محفوظ، ويُعرض الفيلمان "جنين، جنين"، لمحمد بكري و"عيون الحرامية" لنجوى النجار يوم 4 نوفمبر، ويأتي ختام أسبوع السينما الفلسطينية مع فيلم "فلسطين ستيريو" الذي يعرض في الـ 5 من نوفمبر للمخرج رشيد مشهراوي.

أسباب انطلاق أسبوع السينما الفلسطينية في تونس:

جاء تخصيص أسبوع للسينما الفلسطينية، يأتي على إثر إعلان وزارة الشئون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 لأيام قرطاج السينمائية التي كان مقررًا إقامتها خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023 وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق واعتبارًا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة جراء العدوان الصهيوني الغاشم.