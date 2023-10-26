بدأها حماقي.. تبرعات مكثفة من أجور المطربين لإغاثة فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - لا تزال الغيمة السوداء لأحداث فلسطين تلقي بتأثيراتها على ممارسات الحياة اليومية من الجانب الفني سواء الغنائي أو السينمائي.

أجور حفلات نجوم الغناء لصالح فلسطين

وفي ظل استمرار مظاهر الألم والركام والصراخ من بقاع فلسطين على مسمع ومرأى من العالم، ومشهد النهاية يبتعد شيئًا فـ شيء، جاء دور القوى الغنائية الناعمة بحملة من التبرعات والمعونات لإغاثة أهالي فلسطين، حيث اتخذ عدد من رموز الغناء العربي قرارًا بالتبرع بأجورهم من حفلاتهم للتبرع للجهات المعنية بالإغاثات.

تلك المبادرة بدأ شرارتها الإيجابية الفنان محمد حماقي حين قرر التبرع بأجره كاملًا من حفلاته القادمة لصالح الهلال الاحمر المصري، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تبرع محمد حماقي

وجاء قرار حماقي بالتبرع كالآتي"طول عمر الفن ليه قوة بتظهر في المواقف الصعبة، دايمًا كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيس المصري “المجهود الحربي”.

وتابع: "وبما إن السلاح اللي في إيدي هو فني، فقررت اني هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوله".

تبرع محمد ثروت

كما أعلن محمد ثروت عن تبرعه بأجر حفلاته وإقامة ليالٍ غنائية تجمع فناني الوطن العربي ويذهب ريعها لدعم أطفال غزة، بجانب خروج طاقم طبي من الجمعية الخيرية التي يمتلكها لرعاية المتضررين من الحرب الضارية بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

جاء نص إعلان محمد ثروت عن تبرعه، كالآتي: "إحساس العجز وعدم القدرة على التغيير أو المساعدة مميت، لكن كل واحد ربنا إداله عطاء مختلف عن التاني في صورة موهبة أو شغل ويقدر يقدمه ساعة الأزمة لإخواته، قررت التبرع بكل أرباح حفلاتي لأطفال غزة، وأيضًا إرسال القوافل الطبية لمؤسسة ثروت للرعاية الاجتماعية، للكشف على أطفالنا في غزة وعلاجهم.

وأضاف: “قريبًا سأقيم أكبر حفل وطني خيري في بلدنا الحبيب مصر، وكل أرباحها تخصص لصالح أخواتنا وأولادنا في غزة، وأناشد كل زملائي الفنانين المصريين والعرب المشاركة في هذا الحفل، وكل الدعم والحب لشعب فلسطين الحبيب”.

تبرع ويجز

وقرر ويجز تبرعه بجزء من أرباح جولته الغنائية الاوروبية لصالح الجهات المعنية بإغاثة فلسطين، والذي جاء نصه كالآتي: “بينما تنفطر قلوبنا على أخواننا في غزة والعنف المستمر، نعتقد أنه من الضروري استخدام منبرنا وصوتنا للوقوف تضامنًا مع فلسطين خلال هذه الأوقات المأساوية”.

لقد قررنا استخدام هذه الجولة وصوتنا لرفع مستوى الوعي حول المعاناة المستمرة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين والتي تحملوها لسنوات.

وفي إطار سعينا لتقديم الدعم لشعبنا الفلسطيني وكافة المدنيين في غزة والضفة الغربية، سيتم التبرع بجزء من أرباح جولتنا القادمة لجهود الإغاثة ورفع المعاناة عنهم، نريد أن نقدم أكبر قدر ممكن من المساعدة والوعي.