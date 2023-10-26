بالفيديو: شهد ليو توثّق معاناتها بعد أن علق خاتم في أصبعها ولم تستطيع إخراجه

تسبب خاتم في إصابة مشهورة سناب شات شهد ليو بإصبع متورم وفقدانها الوعي.

نشرت ليو مقطع فيديو لها وهي ترفع يدها لأعلى لتجنب حبس الدماء، وقالت إنها طلبت المساعدة من الإسعاف والمستشفى، لكنهما لم يتمكنوا من إزالة الخاتم لأنه كان عريضًا ولم يكن لديهم مقص لقطعه.

أوضحت أنها ذهبت إلى الدفاع المدني لأن يدها كانت منتفخة للغاية، وقالت: “أشعر بألم شديد”، مشيرة إلى أنها جربت كل شيء، بما في ذلك الزيت والمطاط والأكياس والصابون، لكنها أغمي عليها عندما حاولت خلع الخاتم.